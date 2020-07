Gliński do Trzaskowskiego: Nie ma pan prawa

Minister kultury i dziedzictwa narodowego odniósł się do trwającej kampanii prezydenckiej i przyznał, że jego środowisko spodziewało się bardzo brutalnej i bezpardonowej walki ze strony kontrkandydata Andrzeja Dudy.

– Myśmy się spodziewali, że kampania będzie brutalna, ponieważ nasi przeciwnicy, od pięciu lat, nie mając żadnych argumentów merytorycznych, stosują metody socjotechniczne, niestety często bardzo niskie, haniebne, które uderzają do ludzkich emocji ogniskowanych wokół nienawiści, skrajnych oskarżeń, które są absurdalne. Tak, jak ta cała historia z „Faktu”, zlepienia pana prezydenta z czymś ohydnym. To absolutnie nieprawda, zwykłe kłamstwo, w którym uczestniczy niemiecki tabloid, kompromitując się. To szambo, a nie media – powiedział podczas programu w telewizji wPolsce.pl Piotr Gliński.

Wicepremier odniósł się także do problemu repolonizacji mediów, stwierdzając, że celem jego środowiska politycznego była dekoncentracja kapitału, która miała odbyć się zgodnie z prawem i normami europejskimi. Przyznał także, że w jego resorcie odpowiednie ustawy dekoncentracyjne są już gotowe, jednakże ze względu na konieczność reformy sądownictwa nie zostały one jeszcze procedowane.

Piotr Gliński mówił także o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim zarzucając mu brak powagi oraz chwiejność poglądów.

– Panie Rafale, nie ma pan prawa używać nazwiska i autorytetu Lecha Kaczyńskiego w tej kampanii, bo to pan dopuścił do tego, że została odebrana nazwa ulicy, zamieniona na ulicę instytucji, która się kojarzy jak najgorzej – powiedział wicepremier Gliński.