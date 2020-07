"To tylko wyborcza ściema". Mocne słowa Ziemkiewicza

"Radość p. Ochojskiej że prezydent Trzaskowski wprowadzi kartę LGBT w całym kraju dowodzi, że elektorat PO doskonale wie, iż wszystko, co ich kandydat teraz mówi, to tylko wyborcza ściema. Wie, kim jest naprawdę, co naprawdę zamierza, tego właśnie po nim oczekuje, i popiera murem" – podsumował deklaracje polityka KO Ziemkiewicz.

Publicysta odniósł się w ten sposób do słów działaczki humanitarnej i europosłanki Koalicji Obywatelskiej Janiny Ochojskiej, która wytłumaczyła na Twitterze, którego kandydata i dlaczego poprze w wyborach prezydenckich.

„1. bo poważnie traktuje problem zmian klimatycznych 2. bo proponuje inwestycje "»za rogiem« 3. bo proponuje program równych szans na rynku pracy 4. bo wprowadzi kartę LGBT w całym kraju 5. bo będzie Prezydentem WSZYSTKICH Polaków” – wymienia zalety Trzaskowskiego działaczka.

Szczególne zainteresowanie mediów wzbudził czwarty punkt wymieniony przez Ochojską, gdyż w ostatnich dniach Trzaskowski mało mówi o prawach osób LGBT, dystansując się od tego tematu.

W trakcie spotkania z dziennikarzami w Lesznie (tzw. Arenie prezydenckiej), Trzaskowski wprost stwierdził nawet, że jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Nigdy nie ukrywałem, że jeśli chodzi o adopcję, jestem przeciw. Natomiast wszystko się zmienia – stwierdził polityk, odpowiadając na pytanie dziennikarki.

