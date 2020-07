Błaszczak odpowiada Tuskowi: Strachy na Lachy

Minister mówił w radiowej Jedynce, że obecnie w Polsce jest dużo więcej amerykańskich żołnierzy niż za rządów PO.

– Za czasów Donalda Tuska było 200-300 żołnierzy, dziś jest 5000, a będzie jeszcze więcej. Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Wojsko Polskie rozwija się liczebnie, jest coraz większe, modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego – powiedział Błaszczak.

Fort Trump bez Trumpa?

Szef MON został zapytany, jak będzie nazywał się Fort Trump, jeśli wybory prezydenckie w USA wygra Joe Biden. Dziennikarz prowadzący audycję przypomniał, że takie pytanie zadał kiedyś publicznie Donald Tusk, sugerując, że jeśli Donald Trump przegra wybory, to wszystkie umowy z Polską mogą zostać unieważnione.

– Nie, to jest nieprawda – odparł Błaszczak, zapewniając, że podczas wizyt w amerykańskim Kongresie rozmawiał zarówno z politykami Partii Republikańskiej, jak i przedstawicielami Partii Demokratycznej i nie ma takiego zagrożenia. – To, co jest podejmowane przez polityków Platformy Obywatelskiej, to są strachy na Lachy – ocenił minister.

"Trzaskowski? Będziemy mieć awantury"

Nawiązując do kampanii wyborczej w Polsce, szef MON przekonywał, że jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to "będziemy mieć blokadę, będziemy mieć awantury, będziemy mieć ściągnięcie do Polski tych wszystkich postępowych działań, jakie są w innych państwa Unii Europejskiej".

– Albo Andrzej Duda, druga kadencja – rozwój Polski, utrzymanie dorobku, trzynasta emerytura, 500 plus, wiek emerytalny 60, 65, albo Rafał Trzaskowski – wprowadzenie ideologii bardzo złej, bo demoralizującej dzieci, adopcja przez pary homoseksualne dzieci, to też niewątpliwie konsekwencja tej ideologii, zahamowanie rozwoju naszego kraju, utrata pięciu lat dorobku – mówił Błaszczak.

