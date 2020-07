To niezgrabne lekceważenie

A może doszło do tak głębokich zmian pokoleniowych, geopolitycznych i ideologicznych, że narracje pokolenia Grassa, Dönhoff i kardynała Döpfnera już zwietrzały, a generacja urodzonych po wojnie niemieckich polityków, publicystów i biznesmenów patrzy na rolę Niemiec zupełnie inaczej, tym samym widząc bardzo odmiennie rolę Polski w nowym niemieckim planie?

W tym krótkim artykule nie będę próbował odpowiedzieć na wszystkie te pytania, jednak zupełne pominięcie ich jest niemożliwe, gdy zastanawiamy się nad narracją dotyczącą Polski w niemieckich mediach nie tylko ostatnich dni, ale i kilku lat.

W ostatnim czasie redaktor naczelny „Die Welt” Ulf Poschardt oskarżył polskiego prezydenta o stosowanie propagandowej nagonki przeciwko koncernowi Axel Springer w związku z reakcją Andrzeja Dudy i jego przedstawicieli na okładkę „Faktu”. Co istotne, Poschardt w swoim tyleż aroganckim, co manipulatorskim artykule nawet słowem nie wspomina o okładce „Faktu”, a zatem o przyczynie stosunkowo ostrej polskiej reakcji. Jakby tego było mało, nawiązuje zaraz obok do mordu na dziennikarzu na Słowacji (jasno sugerując czytelnikom jakoby także w Polsce groziły one dziennikarzom), a także rysuje porównania do sytuacji w Turcji.

Swój tekst naczelny „Die Welt” kończy słowami: „Chcielibyśmy z panem o tym porozmawiać, panie prezydencie Duda”. W ten sposób ani Poschardt, ani żaden inny poważniejszy publicysta w Niemczech nie zwróciłby się do kanclerz Niemiec, prezydenta Francji czy premiera Belgii (która jest już od kilku lat znacznie mniejszym od Polski partnerem handlowym Niemiec, i jej przykład przywodzę by podkreślić, że nie chodzi tu tylko o ciężar gatunkowy partnera). Aroganckie wzywanie na rozmowę głowy sąsiedniego państwa przez publicystę absolutnie nie jest przyjętą w niemieckich mediach praktyką, jednak w tym wypadku redaktor Poschardt najwyraźniej uznał, iż może sobie na to pozwolić.

Zachowanie Poschardta należy rozpatrywać co najmniej z dwóch perspektyw. Patrząc na nie w węższym, bieżąco-politycznym wymiarze, można powiedzieć, iż możliwe ono było w związku z trwającą od pięciu lat kampanią atakującą rządy koalicji zwycięskiej w wyborach w 2015 i 2019. Koalicji, której cele i retoryka są źle w Niemczech przyjmowane, w masowych narracjach z powodu ich rzekomej antyeuropejskości, w gabinetowych - z powodu rosnącej nieprzystawalności polityki Warszawy do geopolitycznych planów Berlina. W ciągu ostatnich lat na palcach jednej ręki można było policzyć wezwania - bo nie przychylne opinie - zaledwie kilku niemieckich polityków lub komentatorów do umiarkowania w formułowaniu osądów w sprawie zmian w Polsce, za to nie sposób zliczyć artykułów i programów stawiających polski rząd i prezydenta w jednoznacznie złym świetle.

Na ile była to zamierzona, na chłodno przeprowadzona ingerencja w proces wyborczy w Polsce trudno dziś stwierdzić. Jeśli tak było, to wysokonakładowy tabloid „Fakt”, trafiający do istotnej części elektoratu urzędującego prezydenta, a szczególnie do grupy wyborców niezdecydowanych, był dla niej wyjątkowo efektywnym medium.

Nie zakładałbym pochopnie, iż ta kilkuletnia fala nieprzychylnych zmianom w Polsce artykułów i programów ma jakieś scentralizowane źródło inspiracji w kręgach rządowych Republiki Federalnej, a nawet, że dziennikarze niemieckich mediów (i ich polscy koledzy pracujący w nieco jednak zróżnicowanych mediach z niemieckim kapitałem) otrzymują od kierownictw koncernów medialnych jednoznaczne wskazówki w tym zakresie, acz jednostkowe wypadki tego rodzaju ujrzały światło dzienne. Do takich należy choćby nader oczywisty list z 2017 r. Skierowany przez szefa koncernu Ringier Axel Springer Marka Dekana do jego pracowników. Pamiętna jest też sprawa zakulisowych ustaleń w 2014 r. z udziałem Pawła Grasia, Jana Kulczyka i kierownictwa koncernu w sprawie odwołania redaktora naczelnego Grzegorza Jankowskiego, po którym narracja „Faktu” w kwestiach polskiej polityki stała się jednoznacznie niechętna obecnie rządzącym.

Każdy kto zna specyfikę funkcjonowania rekrutacji ludzi do dużych grup medialnych doskonale wie, iż już sam proces naboru i uczestniczący w nim wyszkoleni pracownicy tych korporacji gwarantują, iż przez filtr odpowiednio skalibrowanych kryteriów i wymagań przejdą osoby spełniające oczekiwania zarządu. W wypadku błędu w tym procesie środowisko menedżerskie danego portalu czy gazety i tak osobę o odmiennym profilu zmarginalizuje, o ile nie zostanie ona zwolniona lub sama nie odejdzie. Spoistość środowisk tworzących medialne narracje w głównych mediach Niemiec i ich niemal identyczne, politpoprawne, mieszczące się w progresywistycznej narracji poglądy powodują, że wydźwięk materiałów dotyczących Polski - od lewicowego „Süddeutsche Zeitung” przez centrowy „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, po uznawane za konserwatywne „Die Welt” - jest bardzo podobny. Co więcej, jak udowadnia czołowy niemiecki medioznawca Horst Roeper, w Niemczech postępuje forsowna koncentracja mediów, także w zakresie generowania publicystyki (t.zw. contentu), prowadząc poprzez skomasowanie wytwarzania publicystki w t.zw. centralach redakcyjnych do replikowania niemal identycznych treści w wielu tytułach, szczególnie tych regionalnych (vide grupy Funke i Madsack).

Wspomniane wyżej środowiska decydujące o tworzonych w Niemczech narracjach na temat Polski, co oczywiste, znajdują w u nas partnerów, menedżerów i pracowników, których postawy im odpowiadają. Do Polski jako korespondentów wysyłają zaś swoich zaufanych dziennikarzy, którzy siłą rzeczy czerpią informacje ze źródeł uznanych przez ich firmy-matki za wiarygodne, a w rzeczywistości będących światopoglądowo najbliżej ugruntowanych w Niemczech narracji, jednocześnie niemal bez wyjątku nie nawiązując kontaktów z publicystami mniej lub bardziej sprzyjającymi rządzącej koalicji. Wreszcie, wielkie niemieckie korporacje (począwszy od medialnych, żywo i bezpośrednio zainteresowanych powrotem liberałów do władzy w Warszawie, vide koncepcje repolonizacji mediów), główni reklamodawcy niemieckich mediów, niechętnie patrzą na próby wzmacniania ochrony określonych sektorów gospodarki przed nadmiernym udziałem kapitału zagranicznego, w tym niemieckiego. Także w ich interesie leży wsparcie tych sił politycznych w Polsce, które pozwalałaby na swobodną ekspansję na polskim rynku (jak to było do 2015 roku i, de facto, pomimo gorszego dla nich klimatu, jest do dziś). Trudno u nich, jak i w niemieckich mediach, znaleźć ślad refleksji jeśli idzie o problem wzajemność. Przypomnę tu przede wszystkim ochronę rynku medialnego (szczególnie zaś prasy codziennej) w Niemczech, która opiera się na trzech filarach: ustawodawstwie antykartelowym, bardzo ostrożnej postawie władz oraz zwartości i solidarności środowiska dziennikarskiego, zdecydowanie niechętnego zagranicznym inwestorom.

Do dziś, zresztą, każda próba wejścia na niemiecki rynek medialny zagranicznego inwestora (są to głównie Amerykanie) budzi wielkie emocje, w Polsce nie do pojęcia.

Jednym z efektów opisanej sytuacji jest praktyczny brak możliwości prezentowania polskiego (podobnie jak czeskiego, łotewskiego, węgierskiego czy słowackiego) punktu widzenia w wydawanych w Niemczech dziennikach, w kontraście do sytuacji w Polsce. Restrykcyjnej postawy ze strony niemieckich władz i środowisk biznesowych zaznają rzecz jasna nie tylko polscy przedsiębiorcy medialni. Pamiętamy przecież poważne bariery stawiane polskim firmom transportowym i spedycyjnym (m.in [1]. kwestia pracowników delegowanych), przedsiębiorstwom budowlanym, spożywczym (coraz wyższe bariery pozataryfowe), farmaceutycznym i przemysłowym (np. narzucanie wykorzystania w zamawianych polskich pociągach podzespołów produkowanych w niemieckich fabrykach).

Jak wspomniałem, dla większości europejskich polityków i komentatorów życia politycznego z kręgów liberalnych i lewicowych sytuacja w dzisiejszej Polsce, obok Węgier, niewiele różni się od tej w krajach totalitarnych, do których niektórzy nawet ją porównują.

Środowiska te odmawiają refleksji nad oczywistymi, zdawałoby się, faktami. Nie jest wiedzą tajemną, iż grubo ponad 80% prasy regionalnej w Polsce znajduje się pod kontrolą spółek niemieckich (co najmniej 3/4 z nich o profilu liberalnym lub lewicowym), że co najmniej 70% rynku telewizyjnego to stacje prywatne o kapitale zagranicznym lub prywatnym (w większości niechętne koalicji rządzącej), że blisko 90% rynku radiowego jest w rękach prywatnych(z czego co najmniej 3/4 rozgłośni ma profil liberalny lub lewicowy). Wreszcie, że w polskim rynku prasy ponad 75% udziału posiadają zaledwie trzy niemieckie koncerny: Ringier Axel Springer, Verlagsgruppe Passau i Bauer.

To sytuacja niespotykana w żadnym, podkreślę to, żadnym europejskim kraju.

W najszybciej rosnącym sektorze internetowym spośród sześciu głównych wydawców-właścicieli tworzonych w Polsce t.zw. generalistycznych portali internetowych w większości polski, prywatny kapitał kontroluje jedynie Wirtualną Polskę i Interię (tę drugą od niedawna, bo do maja 2020 r. należała do Bauera, obecnie do Polsatu), mieszany, polski i międzynarodowy kapitał (głownie fundusze) kontroluje spółkę Agora S.A. (m.in [1]. Gazeta.pl), podczas gdy trzej pozostali to właściciel wspomnianego „Faktu”, koncern Ringier Axel Springer (m.in [1]. Onet.pl, Newsweek.pl, Fakt24.pl), grupa PolskaPress (Verlagsgruppe Passau, własciciel m.in [1]. 20 największych gazet regionalnych i ich portali, a także właściciel Naszemiasto.pl i Stronakobiet.pl) oraz Grupa TVN (Discovery).

Co równie interesujące, jak przez zachodnioeuropejskich publicystów - nawet tych uznawanych za „specjalistów w sprawach Polski” - pieczołowicie ignorowane, ponad 3/4 portali z pierwszej szóstki prezentuje poglądy zbliżone do liberalnych lub lewicowych. Struktura właścicielska i profil światopoglądowy mediów w Polsce stoją w ostrej sprzeczności z głoszonymi przez niemieckich i wielu innych zachodnioeuropejskich dziennikarzy, komentatorów i polityków tezami o presji wywieranej przez obecnie rządzących na media, o ich rzekomo totalitarnych zakusach, o rosnących podobieństwach do erdoganowskiej Turcji czy putinowskiej Rosji. Częściowo należy pochylić się nad ich argumentami dotyczącymi sytuacji w telewizji publicznej, choć musi być to przedsięwzięcie przeprowadzone w sposób całkowicie autonomiczny (nie miejsce tu na wskazywanie bolączek i liberalno-lewicowego przechyłu nadawców publicznych Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii; w Niemczech jest on akurat stosunkowo mniejszy).

Gdyby posłużyć się manipulatorskimi - bywa, że i naiwnymi - konstruktami myślowymi tych profesjonalistów, można byłoby ukuć jeżącą włos na głowie tezę o podobieństwach rynku prasy w Niemczech i w Rosji, gdzie w obydwu wypadkach dominacja krajowego kapitału jest pilnie strzeżona. Oczywiście, byłoby to równie nieuprawnione twierdzenie, jak wyrażane w niemieckich mediach opinie o zagrożeniach dla wolnych mediów w Polsce. Warto jednak poważnie zastanowić się na głębokimi (i dla państwowców - zdrowymi) przyczynami stojącymi za konsekwentnym blokowaniem niemieckiego rynku mediów przez niemiecką elitę biznesową i rządową, a nawet środowiska dziennikarskie. Bez wątpienia byłby to niezmiernie interesujący temat dla polsko-niemieckich warsztatów i konferencji, gdyby choć raz jeden z ich organizatorów zdecydował się ponownie zapoznać z definicjami wzajemności, otwartości i współpracy, którymi tak chętnie niemieckie kręgi opiniotwórcze szermują w oskarżeniach pod adresem wschodniego sąsiada.

Jak wspomniałem, zachowanie naczelnego „Die Welt” Poschardta, warto rozpatrywać z co najmniej z dwóch perspektyw. Ta druga ma znacznie szerszy wymiar, ponieważ jej ramy stanowi postrzeganie Polski i Polaków przez Niemców, zarówno w zakresie postępujących zmian heterostereotypu, to jest ich uproszczonych, łatwiej wytłumaczalnych w masowych narracjach wyobrażeń o nas, jak i zauważalna przez ostatnie kilka dekad ewolucja niemieckiego autostereotypu, szczególnie zaś znaczne zmiany w postrzeganiu roli Niemiec w świecie. Na to skomplikowane zjawisko nakładają się jeszcze wielkie zmiany pokoleniowe: Jaspers, Adorno, Walser, Grass, Fest czy Böll już nie pełnią rządu dusz w coraz pewniejszej siebie, coraz mniej chętnej historycznym rozliczeniom Republice Federalnej. W tym obszarze dobry czas dla Polski minął.

Kilka lat temu prowadziłem badania w paru niemieckich ośrodkach, z których najciekawsze okazały się pogłębione wywiady z młodymi pracownikami naukowymi i studentami prawa i historii Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Ci młodzi ludzie, wówczas w wieku od dwudziestego do trzydziestego piątego roku życia, niemal bez wyjątku z ogromną niechęcią i zniecierpliwieniem odpowiadali na pytania dotyczące między innymi _Vergangenheitsbewaeltigung_, to jest procesu radzenia sobie z przeszłością (II i III Rzeszy, a także Republiki Weimarskiej) w ich pokoleniu. Ponad trzydziestu z moich 48 respondentów po trzech, najdalej czterech pytaniach stwierdziło, zazwyczaj z widocznym zniecierpliwieniem, że proces ten gruntownie przeszli ich rodzice i dziadkowie, że ich samych on już mało dotyczy, gdyż żyją w nowych, innych Niemczech, które winny raczej być postrzegane jako przykład otwartości, tolerancji i porządku przez Europę Wschodnią. Pytani o podstawowe kwestie z życia publicznego, ustroju politycznego i sądownictwa kilku sąsiadów Niemiec - Francji, Belgii, Holandii, Danii, Polski i Czech - wykazywali się drastycznie mniejszą wiedzą na temat dwóch ostatnich. Podobnie było jeśli chodzi o kierunki wyjazdów turystycznych, czytaną literaturę zagraniczną i zagranicznych znajomych.

O ile w wypadku istotnej części niemieckich elit gospodarczych i politycznych można mówić o mniej niż kiedyś skrywanych arogancji i protekcjonalnym traktowaniu, o tyle w wypadku tych dobrze wykształconych, młodych ludzi byłoby to dalece niesprawiedliwe. Ich pogląd na Polskę czy Czechy najlepiej opisują dwa terminy: lekceważenie i obojętność.

Żyjąc 70 kilometrów od polskiej granicy posługują się w opisie sąsiada stereotypami, a także - co bardziej zrozumiałe - doświadczeniami z relacji z berlińskimi Polakami. Polska jest dla nich przede wszystkim mało ciekawa, a jej historyczny bagaż to raczej garb niż wyzwanie. Cały świat stoi przed nimi otworem, dlaczego mieliby interesować się akurat Polską?

Publicysta lewicowo-liberalnego dziennika „Der Tagesspiegel”, Christoph von Marschall, komentując dzisiejsze niemieckie poglądy na Polskę, stwierdził, że zwycięstwo PiS przed pięciu laty spowodowało, że do braku zainteresowania doszło jeszcze zaniepokojenie.

„Mimo postępów w budowaniu demokratycznego i otwartego społeczeństwa, które chce przezwyciężyć stare uprzedzenia i pomimo wstydu za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej, wielu Niemców spogląda z postkolonialną wyższością na swoich sąsiadów ze Wschodu” - pisał von Marschall.

