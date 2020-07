Prezydent w Jaśle: Wcześniej człowiek ciężko pracował, a nie było widać efektów. My to zmieniamy

– Dziękuję za to niesamowite przywitanie. Jestem wdzięczny za Państwa entuzjazm. Przyjechałem prosić Was, abyście poszli na wybory –podkreślał prezydent.

– Pięć lat temu, gdy zaczynaliśmy, chcieliśmy, aby polityka została ukierunkowana na człowieka, aby wszędzie były takie same szanse, aby polska rodzina dostała wsparcie. Dziś chcemy to kontynuować – mówił do mieszkańców Jasła Andrzej Duda.

Jak zaznaczał, dzięki współpracy z rządem, mądrej polityce i rozsądnemu prowadzeniu polskich spraw "uda nam się wyjść z kryzysu po pandemii koronawirusa".

– Przyjechałem prosić Państwa o wsparcie, o to, abyście poszli w niedzielę na wybory i namawiali do tego swoje rodziny, przyjaciół i znajomych –apelował prezydent.

