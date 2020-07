Po wyborach drastyczna podwyżka mandatów? Premier odpowiada

Czas na wakacje! Ruszyły loty krajowe i międzynarodowe!

Lipiec to czas wakacyjnych wyjazdów. Teraz w podróż można wybrać się nie tylko nad polskie morze, ale również do słonecznej Grecji, Hiszpanii czy Chorwacji, a także do najpiękniejszych miast Europy takich jak Wenecja, Praga czy Wiedeń!...