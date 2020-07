Brak sygnału TVP Info na finiszu kampanii. "Przypadek?"

– To była długa kampania. Już pojutrze czekają nas wybory prezydenckie. Bardzo Was proszę o wsparcie. Nie słuchajcie fałszerzy, kłamców. Próbują nas zepchnąć z drogi rozwoju poprzez wsparcie dla rozwoju, poprzez wsparcie człowieka, domagania się szacunku dla wartości, walki, by nam ich nie odebrano. Walki, by rodzice mogli wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, by nikt im kuchennymi drzwiami obcej ideologii nie wprowadzał. Chcę, by Polska rozkwitała – mówił w Zamościu na zakończenie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda.

Prezydent mówił też o Polsce swoich marzeń. – Wierzę, że za pięć lat ta Polska taka będzie – równo rozwinięta, sprawiedliwa, z wymiarem sprawiedliwości, z elitą, która cieszy się szacunkiem społecznym, która jest uznana przez społeczeństwo, bo służy; z prawem jednakowym dla wszystkich; że zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. O taką Polskę cały czas się staram. Staram się od pięciu lat. Ilu ludzi było sfrustrowanych przez wiele lat? Myśmy to zmienili przez pięć lat. Zaczął się sprawiedliwy podział dóbr. Ogromna część pieniędzy z VAT zaczęła spływać do ludzi. Chcę, by ludzie mieli szansę. Chcę kontynuować i realizować tę politykę budowania Polski, gdzie jest miejsce dla każdego. Chociaż różnimy się w wielu sprawach, to łączy nas jedno - wzajemny szacunek. Taką Polskę chcę budować: wzajemnego szacunku, różnych poglądów, poszanowania. Niczego innego nie potrzebuję. Wiem, że wielu moich rodaków takiej Polski oczekuje. Polski równego rozwoju, Polski równych szans. Te wybory odpowiedzą na pytanie, czy Polska będzie mogła się taka stawać, czy nie; czy wróci polityka, która przynosiła korzyści dla wąskiej grupy. Idźcie na wybory, dzwońcie do rodziny, do znajomych – apelował.

– Te wybory decydują o przyszłości naszej, ale i przyszłych pokoleń, której Polskę przekażemy. Chcę, by mogły żyć w Polsce silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej i takiej, która zachęca do tego, by w niej być. Zegar bije, zbliża się czas wyborów. Jeszcze raz proszę o frekwencję. Byście oddali głos za Polską dwóch filarów: rodziny i nowoczesnych technologii. Potrzeba, byśmy wykorzystali dobrze szansę – mówił.

Tymczasem na finiszu kampanii nie było sygnału TVP Info, co zgłaszali na Twitterze zbulwersowani internauci. "W finale kampanii prezydenckiej, podczas wiecu z udziałem Prezydenta Dudy w Zamościu brak sygnału TVP Info na Polsacie cyfrowym, Canale+ i UPC. Przypadek?" – pytał członek Zarządu TVP Jacek Kurski.

"Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedział likwidację TVP Info. Ten plan jest wprowadzany w życie jeszcze przed niedzielnym głosowaniem w wyborach prezydenckich?" – pytał na Twitterze szef TAI Jarosław Olechowski.