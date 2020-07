Exit poll: Andrzej Duda wygrywa z Rafałem Trzaskowskim

21.10 – To już się tak łatwo nie zmieni. Jeżeli się wszyscy obudziliśmy. (...) Oni mieli absolutnie wszystko, aparat państwa, pieniądze, my mieliśmy obywatelskie społeczeństwo i zdrowy rozsądek – mówił Rafał Trzaskowski.

– Ta noc będzie nerwowa, ale trzeba policzyć głosy, jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy. Wiem to na pewno – komentował sondażowe wyniki wyborów

21.06 Prezydent podziękował też prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, byłej premier Beacie Szydło, a także ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro i liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi.

21.05 – Dziękuję wszystkim Polakom, którzy poszli na wybory. Taka frekwencja wystawia piękne świadectwo naszej demokracji. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu wspaniałego wyniku. Dziękuję jego wyborcom. Brawo – mówił prezydent Duda po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów.

21.00. Jak wskazują wyniki exit poll, walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a kandydat KO Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Przypomnijmy, że pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, na którego głosowało 43,50 proc. Polaków. Drugi był kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów.

PKW o incydentach związanych z wyborami

Podczas konferencji prasowej o godzinie 18.30 Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW mówił o 382 przestępstwach i wykroczeniach, do których doszło w związku z głosowaniem (dane do godziny 17).

W Kochanowicach (woj. śląskie) policjanci zatrzymali mężczyznę, który ściągnął flagę państwową z dachu urzędu gminy. – Uznano, że dokonał znieważenia. W toku czynności ustalono, że zerwał on też plakat kandydata na urząd prezydenta – relacjonował Marciniak.

W Częstochowie jeden z wyborców wyszedł z komisji z kartą do głosowania, tłumacząc, że zabiera ją do domu, ponieważ musi się zastanowić nad wyborem i przyniesie wypełnioną kartę później.

Natomiast w Sochaczewie mężczyzna przyjął ofertę „sprzedaży” swojego głosu, dając się przekonać w zamian za 10 zł, hot doga i pół litra wódki.