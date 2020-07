Late poll: Andrzej Duda wygrywa z Rafałem Trzaskowskim

00:30 – Nie ma wątpliwości, że wybory będą kwestionowanie – iluś ludzi w ogóle nie dostało karty, iluś dostało bez pieczątki… Jak będzie dostatecznie mała różnica i dostatecznie duże wątpliwości to za miesiąc, dwa miesiące możemy mieć kolejne wybory prezydenckie – mówił Szymon Hołownia.

00:15 – Jasno możemy określić, że wybory prezydenckie, których doświadczyliśmy są historyczne. Sondażownie nie są do końca w stanie przewidzieć ostatecznego wyniku. Musimy także wziąć pod uwagę rekordową frekwencję. Mimo napięć politycznych rośnie świadomość polityczna. To ważny czynnik społeczny – mówi portalowi DoRzeczy.pl publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

00:00 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że kolejna konferencja odbędzie się po podjęciu uchwały ws. wyniku wyborów. To oznacza, że nie poznamy cząstkowych wyników wyborów.

23:55 50,8 proc. Andrzej Duda; 49,2 proc. Rafał Trzaskowski - late poll IPSOS z 50 proc. komisji wyborczych.

23:30 – Prezydent może być niedoszacowany, dlatego jest faworytem. Ale nie można dziś stwierdzić, że jest zwycięzcą. Żeby zaryzykować takie stwierdzenie, ta różnica między kandydatami musiałaby wynieść przynajmniej 3 procent. Gdyby wynik był 53:47 proc. dla Andrzeja Dudy, wtedy moglibyśmy być już pewni, że został wybrany na reelekcję. Tu mamy różnicę poniżej 1 procenta. Rekordowo niską. To naprawdę wynik w granicach błędu statystycznego. I naprawdę wszystko może się jeszcze odwrócić. Sytuacja może się zmieniać w obie strony –mówi portalowi DoRzeczy.pl prof. Antoni Dudek, politolog i historyk, UKSW.

23:15 Sondażowe wyniki II tury wyborów wskazują na zwycięstwo urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak głosowali wyborcy kandydatów, którzy nie dostali się do II tury? Sondażowe wyniki mogą zaskoczyć.

23:00 Najwięcej głosów wyborców mieszkających na wsi zdobył prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało tam 63,2 proc. wyborców. Z kolei w miastach wygrał Rafał Trzaskowski, a im większy ośrodek miejski, tym jego przewaga większa – wynika z badania exit poll pracowni Ipsos. Rafał Trzaskowski wygrał za to w dziewięciu województwach, a popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda w siedmiu.

22:45 – Nie spodziewam się dramatycznego zwrotu akcji w trakcie liczenia głosów, natomiast nie można tego całkowicie wykluczyć – mówi DoRzeczy.pl dr Dawid Piekarz, ekspert ds. strategii z Instytutu Staszica.

22:40 – Czas może nie tyle zakopać topory wojenne, ale chociaż odłożyć je na bok. I zacząć ciężko pracować, bo przed nami mnóstwo wyzwań związanych z kryzysem, który całą gospodarkę światową dotyka – mówi portalowi DoRzeczy.pl dr hab. Zbigniew Girzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

22:30 – Na pewno będziemy obserwowali zjawisko podważania wyników wyborczych. Po stronie PO narracja tego typu była słyszalna przed II turą. Tym bardziej, gdy Andrzej Duda oficjalnie zostanie ogłoszony wygranym. Proszę zauważyć, że wynik PiS zawsze jest nieco zaniżany w pierwszych sondażach – mówi portalowi DoRzeczy.pl publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

22:15 Dziennikarze i politycy podkreślają, że te wyniki przede wszystkim potwierdzają głęboki podział w polskim społeczeństwie.

22:05 Tymczasem na wiecu Rafała Trzaskowskiego próżno było szukać flag z barwami narodowymi, podczas gdy otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy niemal w nich tonęło. Zaskakujące zjawisko nie umknęło uwadze komentatorów.

22:00 Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odpowiedział na zaproszenie Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego.

21:45 – Ta niewielka różnica pokazuje, jak nieprawdziwa była narracja, że demokracja jest zagrożona. To największa frekwencja w historii III RP. To pokazuje do jakiego stopnia ludzie mogli się wypowiedzieć. To były najbardziej autentyczne wybory. Widzimy, jak ludzie wierzą w to, że zaangażowanie ma sens – powiedział w TVP Info red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

21:35 Premier Mateusz Morawiecki skomentował sondażowe wyniki wyborów prezydenckich.

21:25 – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mojego tatę (…) To naprawdę wiele dla niego znaczyło i dawało mu siłę, żeby dotrwać do końca. Musimy poczekać na oficjalne wyniki,ale jeśli okaże się za kilka dni, że tata wygrał wybory, to wiem, że będzie dobrze wykonywał swoje zadania. Bo jest dobrym człowiekiem, który kocha ludzi i kocha ten kraj – mówiła w Pułtusku córka prezydenta Kinga Duda.

21:15 Prezydent podkreślił, że jeszcze dzisiaj chciałby się spotkać ze swoim konkurentem. – Chciałem dziś jeszcze zaprosić Rafała Trzaskowskiego z małżonką do Pałacu Prezydenckiego. Na godzinę 23. Żebyśmy podali sobie rękę i żeby ten uścisk ręki zakończył tę kampanię – mówił prezydent.

21.10 – To już się tak łatwo nie zmieni. Jeżeli się wszyscy obudziliśmy. (...) Oni mieli absolutnie wszystko, aparat państwa, pieniądze, my mieliśmy obywatelskie społeczeństwo i zdrowy rozsądek – mówił Rafał Trzaskowski.

– Ta noc będzie nerwowa, ale trzeba policzyć głosy, jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy. Wiem to na pewno – komentował sondażowe wyniki wyborów

21.06 Prezydent podziękował też prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, byłej premier Beacie Szydło, a także ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro i liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi.

21.05 – Dziękuję wszystkim Polakom, którzy poszli na wybory. Taka frekwencja wystawia piękne świadectwo naszej demokracji. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu wspaniałego wyniku. Dziękuję jego wyborcom. Brawo – mówił prezydent Duda po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów.

21.00. Jak wskazują wyniki exit poll, walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a kandydat KO Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Przypomnijmy, że pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, na którego głosowało 43,50 proc. Polaków. Drugi był kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów.

PKW o incydentach związanych z wyborami

Podczas konferencji prasowej o godzinie 18.30 Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW mówił o 382 przestępstwach i wykroczeniach, do których doszło w związku z głosowaniem (dane do godziny 17).

W Kochanowicach (woj. śląskie) policjanci zatrzymali mężczyznę, który ściągnął flagę państwową z dachu urzędu gminy. – Uznano, że dokonał znieważenia. W toku czynności ustalono, że zerwał on też plakat kandydata na urząd prezydenta – relacjonował Marciniak.

W Częstochowie jeden z wyborców wyszedł z komisji z kartą do głosowania, tłumacząc, że zabiera ją do domu, ponieważ musi się zastanowić nad wyborem i przyniesie wypełnioną kartę później.

Natomiast w Sochaczewie mężczyzna przyjął ofertę „sprzedaży” swojego głosu, dając się przekonać w zamian za 10 zł, hot doga i pół litra wódki.