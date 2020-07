Co dalej z zaproszeniem Trzaskowskiego do Pałacu? Minister odpowiada

Paweł Mucha ocenił, że wyborczy sukces Andrzeja Dudy był efektem wrażliwości prezydenta na sprawy społeczne, dobrej współpracy z rządem Zjednoczonej Prawicy oraz faktu, że dotrzymał on słowa danego wyborcom. Jego zdaniem, to właśnie te elementy działalności prezydenta pozwoliły mu przekonać do siebie ponad 10 milionów wyborców.

– Jednym z elementów bardzo istotnym, poza tym, że pan prezydent całą swoją prezydenturą pokazał, że dotrzymuje słowa, że jest wrażliwy na sprawy społeczne, było to, że Polacy dobrze ocenili też współpracę ze Zjednoczoną Prawicą – powiedział.

Mucha zaznaczył również, że w historii III RP nie było takiej sytuacji, w której tak duża liczba wyborców poparłaby prezydenta ubiegającego się o reelekcję. Daje to Andrzejowi Dudzie niezwykle mocny mandat do sprawowania swojego urzędu przez kolejne pięć lat.

Wiceszef KPRP odniósł się także do zaproszenia, jakie w niedzielny wieczór, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, wystosował do swojego kontrkandydata Andrzej Duda. Jak stwierdził, zaproszenie dla Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego jest nadal aktualne.

Prezydencki minister zaapelował również o wyciszenie emocji i uszanowanie przez stronę przegraną decyzji, jaką podjęli w niedzielę wyborcy. – W demokracji należy szanować wynik wyborów. Niepotrzebny nam jad. Wygaśmy te emocje – powiedział.