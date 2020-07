Soboń: Narracja o podziale na dwie Polski jest szkodliwa

– Celem naszej polityki było zatrzymanie fali emigracji zarobkowej młodych Polaków i to się nam udało, ale w jaki sposób dotrzeć do tych, którzy zostali poza granicami, tego nie wiem. Wydaje się, że do tego potrzeba dobrego rozpoznania...