"Żeby zupełnie inaczej wyglądała Platforma...". Trzaskowski: Musimy wyciągnąć wnioski z tej kampanii

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wczoraj wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji. Na konferencji prasowej szef PKW przekazał wyniki głosowania na podstawie danych ze wszystkich 27 tys. 230 obwodowych komisji wyborczych. Andrzej Duda uzyskał w sumie 10 mln 440 648 głosów, co daje mu 51,03 proc. Rafał Trzaskowski otrzymał natomiast 10 mln 18 tys. 263, co przekłada się na 48,97 proc. poparcia.

Jaka przyszłość polityczna czeka kandydata KO? Wielu komentatorów zwraca uwagę, że dzięki kampanii wyborczej jego pozycja znacząca wzrosła i może on liczyć nawet na role lidera opozycji. Tymczasem sam zainteresowany zapowiadział dziś na antenie TVN24, iż nie zamierza rezygnować z prezydentury w Warszawie. – To wspaniała pracę, którą bardzo lubię i też pamiętam o tym, jak podejmowałem decyzję o tym, żeby się ubiegać o najwyższy urząd w państwie, to miałem naprawdę tydzień rozterek, bo Warszawa to rzecz absolutnie fascynująca, budowanie miasta – mówił.

Polityk podzielił się także swoimi pomysłami na zmianę oblicza swojego ugrupowania. – Przede wszystkim mamy partie polityczne i do wszystkich apeluję, że nie wolno się na partie polityczne obrażać, natomiast trzeba je przebudować – wskazał. Jak poinformował, rozmawiał już z Borysem Budką na temat tego, że należy się otworzyć na nowych ludzi i nowe pomysły. – Musimy wyciągnąć wnioski z tej kampanii – podkreślił gość "Faktów po Faktach".

Prezydent Warszawy tłumaczył, że przede wszystkim należy jasno określić program, wydyskutować go, pokazać wszystkim.

– Wydaje mi się, że ta opowieść, którą konstruowaliśmy w kampanii wyborczej z obywatelami, samorządami, ale również z tymi partiami politycznymi, które mnie popierały, to opowieść o Polsce wolnej, dumnej, europejskiej, takiej w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych, Polsce w której się stoi przy każdym słabszym, przy każdym atakowaniu. Uważam, że to piękna opowieść i naszym celem jest w tej chwili przygotować taki program, taką podstawę programową dla samej partii, żeby to wybrzmiało i żeby zupełnie inaczej wyglądała Platforma w przyszłości – mówił Trzaskowski. Jak dodał, należy zrobić znacznie więcej: nie można pozostawić samej sobie tej energii obywatelskiej, którą wyzwoliła kampania wyborcza.

– Trzeba starać się zaangażować jak najwięcej osób i budować jeszcze więcej obok partii – wskazywał.