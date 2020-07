Bez powodu rzuciła kamieniem w 7-latkę. Odpowie za usiłowanie morderstwa

Konfederacja chce uznania ambasador Mosbacher za persona non grata

Posłowie Konfederacja chcą uznania przez polski rząd Georgetty Mosbacher, ambasador USA w Polsce, za persona non grata. – Są pewne granice, których przekraczać nie można, nie mamy pretensji do rządu USA. Mamy pretensje do rządu polskiego...