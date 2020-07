Kempa o poniżaniu wyborców Zjednoczonej Prawicy: To jest skandal

Wiceszefowa Solidarnej Polski wspomniała o mieszkańcach Podkarpacia, gdzie prezydent Andrzej Duda uzyskał rekordowe poparcie. Wyborcy z tej części Polski zostali niedawno wyjątkowo obelżywie zwyzywani przez byłego wiceministra w rządzie PO-PSL Andrzeja Butrę, który określił ich mianem "niedouczonych wschodniodebili". Beata Kempa nie kryła oburzenia takim traktowaniem Polaków i określiła je mianem "skandalu".

Równocześnie stwierdziła, że Polacy są świadomi tego, że przegrane środowisko polityczne Koalicji Obywatelskiej chce wywoływać kolejne awantury i doprowadzić do unieważnienia wyborów. Zdaniem europosłanki, jeśli jakieś nieprawidłowości miały miejsce, to muszą zostać wyjaśnione. Przewaga w liczbie głosów, jaką uzyskał Andrzej Duda daje jednak pewność, że politykom KO nie uda się podważyć wyniku wyborów.

– Polacy widzą, że są rozpaczliwe próby wywołania kolejnych awantur. Jeśli zdarzyła się nieprawidłowość, powinna być wyjaśniona, ale one nie mają wpływu na wybory, bo jest różnica liczby głosów. Wybory wygrał prezydent Duda – powiedział gość Doroty Łosiewicz.

"Opozycja tworzy negatywny wizerunek Polski w Unii"

Beata Kempa dużą cześć rozmowy poświęciła również kwestii powiązania wypłat środków z funduszy europejskich z praworządnością. Jej zdaniem najwyżsi urzędnicy UE próbują pozbawić Polskę i inne kraje pieniędzy. W tej chwili trwa z ich strony próba stworzenia takich instrumentów prawnych, które pozwolą ograniczyć beneficjentów unijnych środków. Odpowiedzialność za to ponoszą również politycy opozycji, którzy tworzą na unijnym forum negatywną narrację dotyczącą Polski.

Polsce potrzeba zgody

Polityk określiła również jako "prymitywne" nawoływania do nierobienia zakupów u przedsiębiorców popierających Andrzeja Dudę. Jej zdaniem takie działania to wyraz frustracji "osób, które chciałyby rządzić, a nie potrafią". Odnosząc się do nieprzyjęcia przez Rafała Trzaskowskiego zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego powiedziała:

– Rafał Trzaskowski od początku nie pokazuje klasy politycznej. Gdybym była nim, to poszłabym na to spotkanie, może uspokoiło by część jego sfrustrowanych wyborców, dostaliby sygnał do tego, byśmy żyli w zgodzie w naszym kraju – podsumowała Kempa.

