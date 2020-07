Koronawirus dostał się do przedszkola w Radomiu. Placówka zamknięta

Dodała, że dyrekcja placówki przy ul. Kościuszki przekazała do sanepidu listę osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Dalsze decyzje w tej sprawie będzie podejmowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu.

Do przedszkola uczęszczało w ostatnich dniach 19 dzieci. Rzeczniczka powiedziała PAP, że to jedyna tego typu placówka w Radomiu zamknięta z powodu koronawirusa. We wtorek po kilkutygodniowej przerwie związanej z epidemią otwarto żłobek przy ulicy PCK. W sumie zakażenie wykryto tam u 27 osób wśród pracowników, dzieci i ich rodziców.

Czytaj także:

Kilkaset nowych zakażeń koronawirusem w PolsceCzytaj także:

Aż 40 proc. Polaków zderzyło się z problemem z opieką zdrowotną w czasie epidemii. Sondaż CBOS