Skandaliczna petycja ws. przyłączenia Podkarpacia do Ukrainy. "Pozbyć się tej dziczy"

Na skandaliczną petycję zareagowała już Anna Schmidt-Rodziewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, która za pomocą mediów społecznościowych przekazała, że o sprawie poinformowała już prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

"Na podst. art. 119 i 256 ust. 1 KK i art. 18 i 21 ust. 1 ustawy w zakr. #RówneTraktowanie zawiadomiłam @ZiobroPL o możliwości popełnienia przestępstwa wz. z petycją o przyłączeniu Podkarpacia i Lubelszczyzny do Ukrainy. Mowa nienawiści jest nie do przyjęcia w cywilizowanym kraju" – czytamy we wpisie Anny Schmidt-Rodziewicz.

Petycja została już z internetu usunięta przez autorów.