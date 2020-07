Rozenek: Budka pomylił wrogów

W ostatnich dniach dochodzi do powyborczych tarć pomiędzy Platformą Obywatelską a Lewicą. Liderzy tych PO i SLD wymieniają się w mediach społecznościowych kąśliwymi komentarzami. Do sprawy odniósł się na antenie RMF FM Andrzej Rozenek.

Poseł stwierdził, że "Borys Budka pomylił wrogów". – Lewica nie jest wrogiem – podkreślił. Rozenek przyznał, że próba przerzucenia porażki Rafała Trzaskowskiego na Lewicę podejmowana przez niektórych polityków Platformy Obywatelskiej jest dla niego osobiście bardzo przykra.

– Ja ostatnie dwa tygodnie kampanii spędziłem razem z Michałem Kamińskim wspierając Rafała Trzaskowskiego. Nikt mnie o to nie prosił, zrobiłem to z własnej woli. I dzisiaj jak czytam, że to przez lewicę Rafał Trzaskowski przegrał, to po prostu robi mi się bardzo przykro. To jest nieprawda – oświadczył parlamentarzysta.

Rozenek przypomniał, że Robert Biedroń bardzo szybko po pierwszej turze wyborów prezydenckich poparł Rafała Trzaskowskiego. – Nie było żadnych wątpliwości, że go popiera – dodał.

