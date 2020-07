"Prezydent wyciągnął do wszystkich rękę"

– Prezydent (...) powiedział: dzisiaj jest zupełnie inny czas, jak w mojej ulubionej księdze starego testamentu, czyli księdze Koheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. I językiem polityki można by powiedzieć: jest czas kampanii i tego, co poza kampanią – mówił Mastalerek w programie „Jeden na jeden” w TVN24.

– Dziś jesteśmy poza kampanią i wszyscy powinniśmy zrobić to, co prezydent Duda. Podać rękę komuś, kto ma inne poglądy, nawet jeżeli trzeba powiedzieć przepraszam, przeprosić. Przecież to nie jest nic złego, a nie ma co jakby rozpamiętywać. Prezydent zrobił to pierwszy – dodał były poseł PiS.

Mastalerek stwierdził także, że Trzaskowski nie stał się liderem opozycji z powodu wygranych wyborów. – To nawet przychylny tygodnik „Polityka” opublikował takie badanie, że tylko dla około 30% swoich wyborców był wymarzonym kandydatem. Reszta głosowała przeciwko – podkreślił polityk.

– Będzie bardzo znaczącą postacią w Platformie Obywatelskiej, człowiekiem, który ma wielki potencjał, natomiast te kłótnie, które już widać na opozycji, pokazują, że tym liderem całej opozycji nie będzie. Natomiast dziś pewnie PO zrobiłaby gorszy wynik niż jeszcze tydzień temu i Rafał Trzaskowski też, dlatego że wiele z tych małych partii zobaczyło, że zostały potraktowane instrumentalnie – dodał.

