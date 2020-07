Budka: Przed wami symbol zmiany, symbol nowej solidarności

Spotkanie z mieszkańcami Gdyni to oficjalne zakończenie kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. W wygłoszonym tam wystąpieniu polityk poinformował o swoich planach na najbliższą przyszłość. – Naszym wspólnym zadaniem jest to, by kontynuować budowę nowej "Solidarności", podtrzymać w nas determinację, wiarę i tę niebywałą energię – mówił, podkreślająć, że 10 mln Polaków zagłosowało na "Polskę otwartą, tolerancyjną, w której nie dzieli się ludzi na równych i równiejszych". Trzaskowski poinformował, że podejmuje się powołania do życia ruchu obywatelskiego.

Głos zabrał również lider PO. – Dziś z tego miejsca chcę powiedzieć: to nie jest koniec, to jest początek nowej drogi. I wszyscy wspólnie dokonamy tego – mówił.

– Chcę was zapewnić o wielkiej otwartości. Bo dzięki wam Polska znowu stała się solidarna, bo dzięki wam, tej niesamowitej energii, my, politycy zrozumieliśmy, że żeby budować nowoczesną wspólnotę, potrzeba wykraczać znacznie poza partyjne gabinety. I dzięki wam znowu staje się to możliwe – podkreślał.

Budka stwierdził, że nowa Platforma i "nowa energia" będą możliwe tylko, jeśli "nadal będziemy wspólnie". Polityk podkreślił, że dzisiaj potrzebna jest nowa solidarność. – I w tym miejscu, w kolebce Solidarności i PO chcę wam to obiecać. Chcę wam obiecać nową energię, nową Platformę, nową solidarność, w której każdy znajdzie miejsce. To coś więcej aniżeli tylko partie polityczne. To coś więcej aniżeli tylko samorządowcy. To coś więcej, bo to jest prawdziwa obywatelska wspólnota, w której miejsce znajdą wszyscy, a której symbolem jest właśnie Rafał Trzaskowski – przemawiał Budka.