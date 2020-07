Unijne negocjacje zawieszone. Nowa propozycja szefa Rady Europejskiej

Dzisiaj około godziny 6 rano przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przedstawił szefom 27 państw tworzących Wspólnotę efekty całonocnych konsultacji. Spotkanie szybko jednak zakończono bez żadnych ustaleń. Jak poinformował na Twitterze rzecznik prasowy przewodniczącego Rady Europejskiej, rozmowy zostaną wznowione o godzinie 16, choć pierwotnie zakładano, że będzie to godzina 14. Do tego czasu mają zostać opracowane nowe zasady wydatkowania środków z budżetu UE oraz funduszu odbudowy.

Wygląda również na to, że tzw. państwa oszczędne osiągnęły swój zamierzony cel. Austria, Dania, Holandia i Szwecja (do których dołączyła również Finlandia) domagały się zmniejszenia wysokości funduszu odbudowy, który miał redystrybuować środki na odbudowę gospodarek państw członkowskich dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią. Równocześnie państwa te domagały się zmniejszenia wymiaru bezzwrotnych grantów. Pierwotnie zakładano, że pula dotacji wyniesie 500 mld euro. W tej chwili jest to już 390 mld.

Spotkanie przywódców państw UE rozpoczęło się w miniony piątek. Pierwotnie zakładano, że potrwa ono dwa dni, jednak negocjacje przeciągnęły się aż do dzisiaj.

