Czarzasty: Jeśli ktoś tak uważa, to albo jest idiotą, albo jest z PiS

Zdaniem przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przynależność Polski do UE wiąże się z dużymi korzyściami, a budowanie narracji o tym, że jest ona dla nas szkodliwa nie wytrzymuje konfrontacji z faktami.

– Łatwo jest stworzyć taką koncepcję, że wszystko, co robi UE potencjalnie w stosunku do Polski może być dla Polski złe, ale fakty mówią coś innego. Przez ostatnie lata dostaliśmy z UE dodatkowy budżet. Patryk Jaki, który narzeka, jeździ drogami, których 20 lat temu nie było i bez Unii Europejskiej byśmy ich nie wybudowali – powiedział Czarzasty.

Równocześnie poseł Lewicy przyznał, że "trzyma kciuki" za polski rząd na szczycie w Brukseli. Zaznaczył jednak, że wynika to z faktu, iż nie chce aby Polacy przez "głupi rząd" otrzymywali mniejsze środki niż obywatele innych krajów członkowskich.

– Za polski rząd, żeby przestał łamać prawo, za UE, żeby nas dofinansowywała i Polaków, żeby dostawali pieniądze z UE. To nie jest zero-jedynkowa historia. To jest cwaniactwo rządowe. Polak i Polka nie mogą odpowiadać za to, że mamy głupi rząd w tym względzie – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest również zdania, że repolonizacja mediów będzie przede wszystkim służyła Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– Przestrzegam przed repolonizacją mediów. Chodzi o to, że pan Kaczyński chce, aby TVN mówił to samo co TVP – stwierdził na antenie Polsat News.