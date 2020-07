Politolog: Głównym problemem opozycji są celebryci

Profesor Chwedoruk komentował przyczyny wyborczych zwycięstw PiS i porażek PO. Jego zdaniem przyczyną sukcesów prawicy była umiejętność zbudowania wspólnoty. Z drugiej strony stwierdził, że największym problemem dla Platformy jest środowisko popierających ją celebrytów, którzy poniżają wyborców drugiej strony.

– Jednym z głównych problemów opozycji są celebryci i ich wypowiedzi, które w normalnym świecie by ich dyskwalifikowały – powiedział politolog.

Te negatywne emocje przeszkadzały Rafałowi Trzaskowskiemu w jego kampanii. Kandydat PO próbował bowiem wprowadzić nową narrację, w której "wyborcy PiS są normalnymi ludźmi i trzeba o nich się starać".

Ekspert wskazał również, że ważnym czynnikiem, który pozwolił PiS wygrać wybory była konsumpcja. A dokładniej zauważenie przez partię Jarosława Kaczyńskiego, że duża część społeczeństwa jest z niej wykluczona. Kluczem do zwycięstwa okazało się zatem ułatwienie obywatelom konsumpcji.

W dalszej części rozmowy ekspert wskazał, że dobrobyt państw Zachodu wziął się z redystrybucji dochodów. Sytuacja, w której bogatsi płacą wyższe podatki, jest jedyną drogą do podniesienia poziomu zamożności społeczeństwa. Stwierdził również, że panujące w Polsce przekonanie, iż ludzie lepiej sytuowani, którzy sami zapracowali na swoje bogactwo, nie muszą dzielić się z biedniejszymi, to "największa katastrofa roku 1989".

– Skutkiem 30 lat funkcjonowania w skrajnym indywidualizmie i darwinizmie społecznym w Polsce obywatele rozumieją tylko jeden język: pieniądza. To, że dostaną fizycznie pieniądz do ręki. Polityk, który proponowałby na przykład darmowe świadczenia zamiast pieniędzy do ręki, nie mógłby liczyć na zrozumienie – stwierdził profesor Chwedoruk.