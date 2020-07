Müller: To największe w historii środki z UE

– Po raz w europejskiej historii nasz budżet będzie w jasny sposób powiązany z naszymi klimatycznymi celami, po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych – powiedział po zakończonym szczycie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, informując jednocześnie, że osiągnięto porozumienie ws. unijnych finansów.

Porozumienie w Brukseli, ok. 160 mld euro dla Polski. "Wynegocjowaliśmy najlepszy możliwy kontrakt dla całej Europy"

"Premier @MorawieckiM wynegocjował największe w historii środki z UE dla Polski. Jednocześnie m. in. we współpracy z Węgrami zablokowano arbitralne mechanizmy polityczne dot. ograniczania budżetu (wymagana jednomyślność w Radzie Europejskiej)" – przekazał rzecznik rządu na Twitterze.

Premier Morawiecki: Przełamaliśmy kryzysy

We wtorek po godzinie 6.00 odbyła się konferencja prasowa premierów Polski i Węgier.

– Wspólne działania Grupa Wyszehradzkiej doprowadziły do wielkiego sukcesu, który możemy teraz przedstawić – tłumaczył premier Morawiecki. – Dla Polski jest to ponad 124 mld euro, około 125 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Te dotacje to razem z pożyczkami ponad 160 mld. Euro – dodał.

Gowin: Wszystko wskazuje na to, że odnieśliśmy spektakularny sukces

Orban po zakończeniu szczytu UE: Nikt nie będzie uczyć demokracji kraju, w którym narodziła się "Solidarność"