"Premier Morawiecki nasiąkł trochę innym podejściem do praworządności"

We wtorek, po czterech dniach trudnych negocjacji, europejscy liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Polska ma otrzymać w sumie ok. 750 mld zł. Po zakończeniu szczytu pojawiły się sprzeczne informacje na temat powiązania wypłaty środków UE z przestrzeganiem praworządności.

– Ta praworządność jest wpisana w dwóch uzgodnieniach, w 22. i 23. punkcie. Przedstawiciele rządu nie mylą się w tym, że będzie dwustopniowa instancyjność w określeniu, czy ktoś łamie prawo, czy nie – tłumaczył poseł KO. Oznacza to, że ewentualne sankcje musiałaby zatwierdzić Rada Europejska, czyli przywódcy wszystkich państw wspólnoty.

– Jestem w stanie sobie wyobrazić, że skoro premier Morawiecki przebywał 5 dni w gabinetach brukselskich, to może nasiąkł trochę innym podejściem do praworządności bardziej zbliżonym do wrażliwości w krajach Europy Zachodniej – tłumaczył dalej Poncyljusz.

– Możliwe, że już rząd będzie grzeczny, nie będzie łamał prawa. Nie będzie próbował jednej nocy mianować sędziów czy usuwać kogoś ze stanowiska tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny – dodał poseł.