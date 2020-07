Stołeczni radni PiS tracą cierpliwość. Kiedy Trzaskowski spełni obietnicę?

Dokarmianie Lisów

22 lipca, dzień 141. Wpis nr 130 | W pierwszym dniu po prezydenckich wyborach mieliśmy do czynienia z dziwnym zjawiskiem. Państwowa TVP zaatakowała premiera Mateusza Morawieckiego, oskarżając go o to, że „jego” spółki skarbu Państwa...