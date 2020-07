"Wsparcie dostaną wszyscy". Premier: Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Polaków

We wpisie zamieszczonym na Facebooku szef rządu poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków budżet Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został podwojony do 12 miliardów złotych.

"Dzięki błyskawicznemu działaniu rządowych Tarcz Antykryzysowych, przy współpracy instytucji takich jak Narodowy Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju, BGK - wspieramy rozwój firm i oczywiście Prezydenta Andrzej Duda, udało nam się uratować dziesiątki tysięcy firm i miliony miejsc pracy. Widzimy, które działania okazały się skuteczne i przenosimy je na kolejne sektory publiczne" – napisał Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, podobnego wsparcia potrzebują też polskie samorządy, czemu służy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, "który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony samorządowców".

"W ostatnich tygodniach, podczas podróży po całej Polsce, odbyłem setki rozmów i przekonałem się o tym, jak wiele dobrych pomysłów czeka na realizację. Potrzebują one jednak dodatkowego zastrzyku pieniędzy, który zapewni rząd. Dzięki temu impulsowi makroekonomicznemu zwiększamy możliwości rozwoju małych ojczyzn i społeczności lokalnych. To dwa razy większa szansa na nowe projekty, inwestycje, poprawę infrastruktury i jasny sygnał, że możemy bezpiecznie i z optymizmem patrzeć w przyszłość" – czytamy we wpisie premiera.

Morawiecki dodaje, że wsparcie dostaną wszyscy - duże miasta i małe gminy. "Bo solidarność to nie pusty slogan i historia. To idea, którą konsekwentnie wprowadzamy w życie i która zmienia życie milionów Polaków!" – zakończył.

Czytaj także:

"Jestem w szoku". Bosak mówi o "katastrofie"Czytaj także:

"To będzie nietypowy widok. Po raz pierwszy od wybuchu pandemii"