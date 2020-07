Ziobro: Premier ponosi za to pełną odpowiedzialność polityczną

– Chciałbym przyłączyć się do gratulacji związanych z rekordową kwotą wynegocjowaną przez pana premiera. Widać zakłopotanie w oczach wielu członków opozycji, którzy przecież mówili: to niemożliwe. Okazuje się, że jak ktoś działa profesjonalnie, to jest to możliwe – stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie.

– Premier Mateusz Morawiecki bierze pełną odpowiedzialność polityczną zarówno w zakresie ustaleń, jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił, a my mamy zaufanie do premiera – powiedział Zbigniew Ziobro, dziękując premierowi za wyjaśnienia ws. porozumienia na szczycie w Brukseli. – Unia Europejska, Komisja Europejska w definicji praworządności usiłuje ją rozszerzać nie tylko na sfery sądownictwa, prokuratury, organów ścigania, ale nawet chce sięgać w sferę rodziny, kultury, mediów. Dlatego tak ważny był ten mechanizm i to ustalenie, o których poinformował nas premier Morawiecki, że tutaj odnieśliśmy sukces – podkreślał Ziobro. – Chciałbym powiedzieć jasno, że jako minister sprawiedliwości, jak i Solidarna Polska, której jestem liderem, będziemy głosować za tą informacją, za którą premier bierze pełną odpowiedzialność polityczną zarówno w zakresie ustaleń, jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił, a my mamy zaufanie do premiera – stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie.