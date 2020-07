100. rocznica utworzenia Rządu Obrony Narodowej. Prezydent: Jak oni wtedy, tak my dziś stoimy razem...

Głowie państwa towarzyszyli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Katarzyna Lubnauer. Krzysztof Bosak i Artur Dziambor.

– Dokładnie 100 lat temu został przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołany premier Wincenty Witos na prezydenta ministrów, czyli - jak dziś byśmy powiedzieli - na premiera Rządu Obrony Narodowej. To był historyczny moment w dziejach odradzającej się wtedy Polski. Polski, której granice się kształtowały, a która znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu wobec bolszewickiego najazdu. Bolszewicy byli już prawie na przedpolach Warszawy, zagrożenie było dramatyczne, sytuacja polityczna niezwykle się komplikowała i w tamtym momencie nie kto inny jak właśnie wielki przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos poproszony przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego zgodził się wziąć na siebie tę niebywałą, niewyobrażalną dzisiaj odpowiedzialność stanięcia na czele rządu, który miał być ostatnią deską ratunku Rzeczypospolitej – mówił prezydent Andrzej Duda.

– Tym symbolicznym gestem wspólnie otwieramy wielkie obchody stulecia bitwy warszawskiej. Utworzenie rządu było wstępem do tamtej wielkiej wiktorii – dodawał.

Andrzej Duda podziękował przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych i partii politycznych za udział w dzisiejszej uroczystości. – Dziękuję, że tak jak wtedy wszystkie stronnictwa polityczne stanęły za tym rządem od prawej do lewej strony, tak my dziś razem stoimy pod pomnikiem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, wielkiego polityka w historii Rzeczypospolitej Wincentego Witosa po to, by razem oddać mu hołd, tak jak za chwilę oddamy ten hołd wszystkim ojcom niepodległośći – podkreślał.

Następnie Andrzej Duda wraz z rowarzyszącymi mu osobami złożył kwiaty kolejno przed pomnikami: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po złożeniu wieńców, w Belwederze zaplanowano uroczystość nadania jednej z sal imienia Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa.