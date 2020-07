Grabiec pewny sukcesów Trzaskowskiego: Jeszcze pokaże, na co go stać

Poseł PO mówił o przyszłości swojej formacji, a w szczególności o przyszłości przewodniczącego partii Borysa Budki. Tuż po wyborach prezydenckich i zdobyciu przez Rafała Trzaskowskiego ponad 10 mln głosów, dużo mówiło się o ewentualnej zmianie na pozycji lidera PO. Miejsce Budki miałby zająć właśnie Trzaskowski.

Grabiec zdementował te plotki, twierdząc, że obaj politycy mają w strukturze partii swoje miejsce. Lider PO został wybrany w niedawnym głosowaniu. Został nim Borys Budka i to on stoi na czele partii. Z kolei Trzaskowski ma potencjał skupić wokół siebie liczną rzeszę wyborców.

– Rafał Trzaskowski jest dziś wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bardzo ważną osobą w Platformie Obywatelskiej, a jednocześnie człowiekiem, który uzyskał w I turze prawie 6 mln głosów, w II turze wyborów prezydenckich ponad 10 mln głosów, i który jest osobą bardzo szanowaną, cenioną przez miliony Polaków – stwierdził Grabiec.

Przyszły prezydent Polski?

Gość Polskiego Radia 24 chwalił także prezydenta Warszawy, mówiąc, że "jest urodzonym potencjalnym prezydentem RP" oraz, że "prędzej czy później, jeśli nie w tych wyborach, to w kolejnych wyborach pokaże, na co go stać i uzyska poparcie większości Polaków". Grabiec nie szczędził Trzaskowskiemu pochwał.

– Warszawa w ostatnich latach świetnie się rozwija, Rafał Trzaskowski jest doskonałym prezydentem, bardzo dobrze ocenianym przez mieszkańców Warszawy. Zresztą rekordowy wynik wyborczy w Warszawie to pokazuje – stwierdził polityk.

Według polityka PO dalsze działania Trzaskowskiego i partii powinny skupić się na budowaniu nowego ruchu społecznego i zagospodarowywaniu poparcia, jakie kandydat KO uzyskał w wyborach prezydenckich.

– Ruch społeczny tworzy się wtedy, kiedy ludzie tego chcą. Zaangażowanie ludzi w kampanii wyborczej, ludzi, którzy dotąd nie brali udziału w życiu politycznym, to pokazuje, że ten potencjał jest ogromny. Tę energię trzeba zagospodarować – powiedział Grabiec.

