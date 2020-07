"Zostańcie na kursie". Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego chwali polski rząd

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM, szefowa MFW podkreśliła, że sytuacja gospodarcza na świecie jest "naprawdę zła". – Przewidujemy w tym roku globalny spadek PKB na poziomie 4,9 proc., To najgorszy wynik od czasów recesji w latach trzydziestych XX wieku. (...) To prawdziwy światowy kryzys! 95 proc. świata skończy rok 2020 biedniejszymi niż go zaczęli – stwierdziła.

Dopytywana o to, jak na tle innych państw w dobie kryzysu wypada Polska, Georgiewa nie szczędziła dobrych słów pod adresem naszego kraju.

– Polska jest historią sukcesu ekonomicznej transformacji. Przez ostatnie 30 lat Polska potroiła, a nawet więcej niż potroiła dochód per capita na mieszkańca, zmniejszając dystans między Unią Europejską – tymi jej członkami, którzy są bardziej zaawansowani gospodarczo. (...) Zatem gratulacje dla Polaków! Dobra robota! – mówiła.

– W tym kryzysie Polska podjęła odpowiednie kroki tak szybko, jak było to konieczne. Zaraz po uderzeniu pandemii wprowadziła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby, na całe szczęście nie miała tak wysokiego wskaźnika śmiertelności jak inne kraje Europy. Była silna przed kryzysem i w kryzys wstąpiła mając równie silną pozycję ekonomiczną, z szybszym wzrostem niż reszta Europy – oceniła.

– Recesja w Polsce (...) jest mniejsza niż w reszcie Unii Europejskiej. Prawie o połowę niższa niż średnia europejska. Obniżenie PKB o 4 proc. przy średniej europejskiej 9,3 proc. Polska korzysta także z silnych buforów, które są i będą rozlokowywane. Polska dobrze zagospodarowała narzędzia finansowe o wartości prawie 5 proc. PKB. Narodowy Bank Polski podjął słuszne decyzje, obniżając stopy procentowe prawie do zera, jednocześnie dokonując zakupów na rynku wtórnym, dając bodziec dla wsparcia gospodarki. To wszystko pomaga – mówiła.

– Zostańcie na kursie! Nie wycofujcie wsparcia zbyt wcześnie! Pomyślcie, co będzie dalej, jak możecie rozdysponować pomoc finansową, tak by była zastrzykiem energii dla polskiej gospodarki, zwiększając konkurencyjność – zasugerowała polskim władzom, podkreślając, że problem wcale nie zniknął, a sytuacja jest poważna. – Przed nami długa droga – dodała Georgiewa.