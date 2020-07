Komunikat MSZ: Ponad 400 mln zł na walkę z pandemią na świecie

"Pandemia koronawirusa to czas, w którym bardziej, niż kiedykolwiek Europa i świat potrzebują solidarności. Polska aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy krajom Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także wybranym krajom europejskim w walce z pandemią COVID-19. Pomoc polskich lekarzy, dary rzeczowe, wsparcie akcji społecznych Polonii na całym świecie – to tylko niektóre z form naszego zaangażowania" – pisze MSZ w komunikacie podsumowującym działania dot. wsparcie Polski w walce z koronawirusem.

MSZ przypomniało, że w marcu i kwietniu wspólnie z Kancelarią Premiera i PLL LOT przeprowadziło akcję Lot Do Domu. Zaznaczyło, że w jej ramach do kraju na pokładach samolotów polskich linii wróciło ponad 55 tys. Polaków oraz ponad 2 tys. obywateli innych państw, m.in. UE, USA, Japonii, Kanady, Australii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji, Korei Południowej, Szwajcarii, Norwegii oraz Tajlandii.

Wskazało też na wsparcie udzielone przez polskich lekarzy. Jak przypomniało, lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w marcu wyjechali do szpitala polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii. W kwietniu zaś w ramach misji WHO, pomagali służbom medycznym w Kirgistanie, a także w USA oraz Słowenii, zaś w czerwcu w Tadżykistanie.

Przypomina też o wysłanych w kwietniu konwojach ze środkami medycznymi przeznaczonymi dla włoskiej służby zdrowia. "Decyzją polskiego rządu środki dezynfekcyjne, wyprodukowane i przekazane przez spółkę skarbu państwa Polfę Tarchomin S.A., trafiły w pierwszej kolejności do placówek medycznych w Veneto w północnych Włoszech i do szpitala w San Marino. Ponadto, Polska przekazywała znaczące ilości środków medycznych do Armenii, Azerbejdżanu, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Czarnogóry, Gruzji, Hiszpanii, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Litwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Watykanu" – poinformowało MSZ. Według niego polskie placówki otrzymały ponadto ponad 1 mln zł na wsparcie przeciwdziałania pandemii koronawirusa na Ukrainie i Białorusi.

MSZ podkreśla, że Polska aktywnie wspiera solidarne podejście UE w przeciwdziałaniu rozwoju i walce ze skutkami pandemii COVID-19 w krajach rozwijających się w ramach tzw. strategii TeamEurope, wnosząc do niej – poprzez działania humanitarne, wpłaty do organizacji międzynarodowych oraz przeorientowanie części polskich projektów bilateralnych wkład przekraczający obecnie 33 mln euro.

Przypomina też o wsparciu Polonii na całym świecie. "Nauczyciele z polskich szkół w Czechach szyli maseczki, Polacy na Bali zaangażowali się w druk 3D materiałów ochronnych, Polonia w Meksyku organizowała pomoc w zaopatrzeniu, Polonijne Koło Lekarzy z Berdiańska na Ukrainie organizowało konsultacje telefoniczne" – wymienia MSZ. Podkreśla, że organizacje polonijne, środowiska harcerskie i szkolne, duszpasterstwa przyłączyły się do inicjatyw lokalnych lub podjęły własne, by wspierać kraje zamieszkania. Informuje, że wybrane działania miały finansowe wsparcie MSZ w ramach akcji Polonia4Neighbours.

MSZ przypomina też o wsparciu ambasad i Instytutów Polskich dla akcji "Zostań W Domu" m.in. w Bukareszcie, gdzie zachęcano do pomocy osobom starszym w czasie pandemii i w Budapeszcie, gdzie tamtejszy Instytut przekazał dary do stołecznego szpitala zakaźnego oraz budapeszteńskiego szpitala dziecięcego Bethesda. "W ramach inicjatywy +Paczka dla potrzebujących+ Ambasada RP w Kazachstanie we współpracy z polskimi organizacjami dostarczyła paczki żywnościowe osobom w potrzebie; w Gruzji zorganizowano akcję 'Drodzy starsi sąsiedzi', do której włączyły się polskie Siostry Elżbietanki w Tbilisi" – wymienia MSZ. Dodaje, że polskie placówki wspierają też przebywających w domu ofertą kulturalną on-line, organizując akcje czytania polskiej poezji, udostępniając filmy, oferując możliwość wirtualnych wycieczek po Polsce, czy zwiedzania on-line polskich muzeów.

MSZ przy współpracy z instytucjami państwowymi, rządowymi i pozarządowymi zaprosiło też rodaków na świecie do korzystania z bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych on-line i do spotkań z polską historią w sieci. W ramach tej akcji ogłoszony został konkurs dla dzieci i młodzieży pt. "Moje najciekawsze spotkanie z Polską online". Jak podkreśla resort, akcja jest cały czas rozwijana.

"Polska przeznacza w sumie ponad 400 mln zł na walkę z pandemią COVID-19 na świecie (ok. 90 mln euro). Kwota ta obejmuje środki przeznaczone na badania nad koronawirusem, m.in. nad szczepionką, lekami i testami. Około 56 mln zł przeznaczamy na pomoc rozwojową i humanitarną, zarówno w ramach struktury i mechanizmów polskiej pomocy zarządzanej przez MSZ, jak i środków spółek skarbu państwa, wspierających polskie działania humanitarne i rozwojowe. Polska pomoc w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków pandemii, we wszystkich zróżnicowanych formach, dociera do ponad 50 krajów na całym świecie" – podsumowuje MSZ.