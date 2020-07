Dworczyk: Nikt nie mówi o likwidacji ministerstw

– Myślę, że pewna dojrzałość polega na tym, że rząd potrafi w tym wypadku wyciągać wnioski z ostatnich kilku lat funkcjonowania. Myślę, że w interesie wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim Polaków jest to, żeby rząd funkcjonował sprawnie i efektywnie – mówił Dorczyk pytany o zmiany w rządzie, których możemy spodziewać się po okresie wakacyjnym.

– Według mojej wiedzy, decyzje jeszcze co do ostatecznego kształtu i zmian nie zapadły. Rozważane są różne scenariusze, ale taką nadrzędną sprawą jest poprawa efektywności funkcjonowania rządu. My mówimy od wielu lat, że trzeba skończyć z Polską resortową, że jest szereg projektów, które są realizowane horyzontalnie, a do tego jest potrzebna dobra współpraca ministerstw i te kroki czy te przygotowania, które w tej chwili prowadzimy, zmierzają właśnie ku temu, żeby rząd efektywniej i jeszcze sprawniej działał – dodawał w „Salonie politycznym Trójki”.

Likwidację kilku ministerstw zakłada szykowana na wrzesień rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego – informuje dziś Onet.

Plan maksimum to połączenie ministerstw edukacji oraz szkolnictwa wyższego, klimatu i środowiska, rozwoju i polityki regionalnej. Do tego likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Sportu. Według ustaleń Onetu przedstawiony przez Mateusza Morawieckiego plan zmian zakłada spadek liczby ministerstw do około 15. Portal, powołując się na rozmówców z rządu, podkreśla, że założenia premiera są ambitne, ale mało realne. Powód? Ogromne napięcia wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy.

