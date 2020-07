Rzecznik MZ apeluje do Polaków. "Nikt nie chce mieć sklepu zamkniętego"

Andrusiewicz mówił podczas konferencji prasowej, że w ostatnich dniach pojawiło się kilka sklepowych ognisk koronawirusa. "W dużej części to tylko po dosłownie kilka zakażeń, ale weźmy pod uwagę, że trzy czy cztery zakażone osoby w sklepie równają się kwarantannie dla całej załogi" - zauważył.

"To takie przypomnienie też dla właścicieli tych sklepów, bo coraz trudniej nam przekonać klientów, żeby nosili maseczki, a to na właścicielach i pracownikach sklepów ciąży ten obowiązek przypominania o zakładaniu masek i dezynfekowaniu rąk" - powiedział rzecznik ministerstwa. Zwrócił uwagę, że gdyby przy wejściu do sklepów stał ktoś i przypominał o tych czynnościach, to "niepotrzebne byłyby interwencje policji i sanepidu".

Andrusiewicz dodał również, że nie zauważył, by w punktach, w których klienci są upominani o zachowanie środków bezpieczeństwa, reagowali na to negatywnie.

"W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo pozostałych klientów i personelu" - podkreślił. I dodał, że nikt, ani klienci, ani właściciele sklepów nie chcą mieć sklepu zamkniętego na dwa tygodnie.

W środę MZ poinformowało o 512 nowych zakażeniach koronawirusem oraz o śmierci kolejnych 12 osób. Tym samym łączna liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 44 tys.416, a zgonów do 1694.