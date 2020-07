Żenujący wpis Matczaka o o profanacji pomnika Chrystusa. Ziemkiewicz: Gloryfikowanie zbydlęcenia

W nocy z 28 na 29 lipca, grupa osób podpisujących się jako „Siej zamęt”, „Poetka” i „Stop bzdurom” sprofanowała pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu oraz znieważyła inne warszawskie pomniki, przymocowując na nich tęczową flagę LGBT, w niektórych miejscach zostawili też kartki z napisem „Jeb..e się ignoranci”.

Do zdarzenie było szeroko komentowane. Większość dziennikarzy i polityków nie kryła oburzenia. Pojawiły się jednak również głosy polemiczne. Marcin Matczak zamieścił wpis na Twitterze, w którym stwierdził, jak powinni zachować się "prawdziwi katolicy".

"Jeżeli naprawdę jesteś katolikiem, bardziej powinna oburzać Cię tęcza purpurowo-żółto-niebieskich siniaków na czyimś ciele niż ta umieszczona na pomniku. Niestety, jesteśmy narodem hipokrytów: dajemy sobie wmówić, że powinno być odwrotnie" – ocenił popularny prawnik.

Jego absurdalny wpis skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Nie ma to jak brnąć w gloryfikowanie głupoty, chamstwa i zbydlęcenia - no bo najważniejsze przecież, że to „nasi” #wyincyj" – stwierdził Ziemkiewicz.

Zawiadomienie do prokuratury

Na zdarzenie w mocnych słowach zareagował Sebastian Kaleta.

"Ofensywa lewactwa trwa. Dziś tym bardziej symboliczna, że za cel ataku w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obrali za cel pomnik Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu... „To jest szturm! To tęcza. To atak!" piszą" – napisał na Twitterze.

Wiceminister sprawiedliwości złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.