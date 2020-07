Nowak osadzony w dwuosobowej celi. Tak teraz wygląda jego życie

Były polityk PO jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. W jego efekcie miał uzyskać ponad 1 300 000 złotych. Grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzone jest jednocześnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Okręgową w Warszawie a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.

Najbliższe trzy miesiące Nowak spędzi w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Były minister trafił do podwójnej celi, w której siedzi z współwięźniem.

Nowakowi przysługuje obecnie jeden godzinny spacer dziennie. Raz w tygodniu ma ponadto prawo do zakupów w więziennej kantynie. "A jedzenie w więzieniu nie należy do wyszukanych: przykładowe śniadanie to zupa mleczna, chleb, margaryna i kilka plasterków wędliny" – czytamy w "Super Expressie".

Przypomnijmy, że adwokat byłego ministra złożył wczoraj zażalenie na decyzję warszawskiego sądu w sprawie aresztu.

