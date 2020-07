Grabiec: Są pewne świętości, które powinny zostać nietykalne

Borys Budka, przewodniczący PO zapowiedział nową PO. Co jest nie tak ze starą? – pytała Grabca Dorota Łosiewicz.

– PO jest w świetnej formie, ale mamy już niemal 20 lat od powstania ruchu społecznego w 2001 r. Dziś przychodzi czas, by dorosła już, bo ponad osiemnastoletnia partia, zastanowiła się nad aktywnością na najbliższe lata – uważa Jan Grabiec.

– PO ma się świetnie, ale to kolejne wybory, które przegrywa – stwierdziła prowadząca Kwadrans Polityczny. – Trudno wyciągać daleko idące wnioski z wyniku tych wyborów, skoro nie były one przeprowadzone uczciwie. Wszyscy widzieliśmy jak bardzo głęboko zaangażowani byli w wybory urzędnicy państwowi, osoby pełniące funkcje publiczne. W ramach czasu, który powinni przeznaczyć na realizację zadań państwowych uczestniczyli w kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy – przypomina polityk PO.

– To również kwestia TVP, która powinna być publiczną, a stała się elementem sztabu wyborczego prezydenta Dudy. Jest faktem, że wiece Andrzeja Dudy były transmitowane na żywo, Rafała Trzaskowskiego nie. W TVP, bo niezależne media pokazywały wiece zarówno Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego. Tych przykładów można by sporo mnożyć.- Na tym polega pluralizm w mediach, że Polacy w końcu mają szeroki obraz rzeczywistości – twierdzi Dorota Łosiewicz.- Na tym polega pluralizm, że media, za które płacą wszyscy Polacy w podatkach, w tym roku przekazano 2 mld zł na funkcjonowanie mediów publicznych, pokazują tylko jednego kandydata partii rządzącej? To nie jest uczciwe – uważa Jan Grabiec. – To media niezależne, prywatne są wzorem uczciwości, bezstronności, a media, które powinny wyznaczać standardy,są stronnicze – dodał.

Grabiec został również zapytany o słowa Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że Rafał Trzaskowski nie ma siły na budowę wielkiego ruchu społecznego.

– Rozumiem, że Włodzimierz Czarzasty i Lewica maja inny pomysł na aktywność polityczną niż wspieranie Rafała Trzaskowskiego. W opozycji powinniśmy się skupić na tym by promować własne pomysły, a nie krytykować konkurencję. Nie będę krytykować tego co robi Lewica. To powinni oceniać wyborcy. Jak będę z jak najlepszej strony przedstawiał aktywność PO i Rafała Trzaskowskiego. Do tego samego zachęcam Lewicę – stwierdził.

Jak informuje Jan Grabiec PO z przewodniczącym Borysem Budką nadal będzie partią. – Natomiast Rafał Trzaskowski uzyskując to ogromne poparcie, niemal 6 mln w I turze, ponad 10 mln w II, ma mandat do tego by tworzyć szerszą strukturę, zachęcać ludzi którzy dotychczas nie angażowali się politycznie, nie chcą być członkami żadnej partii politycznej do aktywności w życiu publicznym. Jedno z drugim się nie wyklucza. Ruch społeczny nie jest w stanie zastąpić partii politycznej. Nie ma demokracji bez partii politycznych. Natomiast dzisiaj ogromna, oddolna energia sprawia, że ludzie oczekują od Rafała Trzaskowskiego, że zrobi coś więcej niż funkcjonowanie w partii. Ta oddolna energia ma znaleźć ujście w ruchu społecznym. Co nie jest żadną konkurencją wobec Szymona Hołowni. To może się uzupełniać, o ile oczywiście nie będziemy zajmować się sami sobą, wzajemnymi walkami. Mam nadzieję, że na końcu się spotkamy. Bo rozdrobnienie sceny politycznej przy systemie d'Hondta oznacza to, że największe ugrupowanie, dysponujące wsparciem telewizji publicznej i aparatu państwowego, może wygrać wybory nawet jeśli większość Polaków będzie przeciwko rządzącej dzisiaj partii – mowił.