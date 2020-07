Ostre słowa posła Porozumienia o konwencji stambulskiej: To konwencja dla dziczy

Poseł Porozumienia odniósł się do dzisiejszej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z polską ustawą zasadniczą.

– Zakładam, że TK wypowie się najszybciej jak to możliwe. To nie jest tak kontrowersyjna sprawa, jak by się wydawało. Nie jest też tak, jak mówi opozycja, że od przyjęcia czy wypowiedzenia tej konwencji, w jakikolwiek sposób zależy bezpieczeństwo kobiet. Mamy te kwestie ujęte w naszym systemie prawnym i to nie od czasu przyjęcia tej konwencji – powiedział Bortniczuk.

"To jest konwencja dla dziczy"

Poseł stwierdził również, że zaatakowanej na ulicy kobiety nie uchroni konwencja, w przeciwieństwie do polskiego mężczyzny, który będzie jej bronił przed napastnikiem. Zachęcał również do zapoznania się z treścią dokumentu, który, jego zdaniem, wcale nie jest skierowany do krajów takich jak Polska.

– Tam już preambuła wskazuje, że to nie jest konwencja skierowana do systemów prawnych cywilizowanych krajów, takich jakim jest Polska. To jest konwencja dla dziczy. Poza rzeczami, które mamy już uregulowane, tam są takie rzeczy jak uszkodzenie narządów płciowych czy zabicie ze względów honorowych. To nie charakteryzuje krajów cywilizowanych – stwierdził poseł.

Konwencja stambulska została podpisana przez 45 państw, jednak tylko w 34 z nich została ona ratyfikowana i faktycznie obowiązuje.

