Były prezes NFZ o wzroście zakażeń: To rezultat nieudanej polityki rządu

Odnosząc się do dzisiejszych rekordowych danych o liczbie zakażonych, Sośnierz nie pozostawia wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy.

– Nie dzieje się nic nieprzewidywalnego. To jest rezultat bardzo nieudanej polityki rządu, a w szczególności Ministerstwa Zdrowia w sprawie tłumienia epidemii, której tak naprawdę nie tłumimy od dłuższego czasu – stwierdził poseł Porozumienia.

– My markujemy walkę z epidemią. Całą odpowiedzialność przerzuciliśmy na społeczeństwo, tak jakby Ministerstwo Zdrowia nie funkcjonowało. Poza wskazaniami typu chodźcie, nie chodźcie w maseczkach, co to jest małe, a co duże zebranie, nic ministerstwo nie zrobiło – dodał były szef Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem Sośnierza od samego początku walki z epidemią przyjęto błędne założenia. Część szpitali jest zamykana, część otwierana, co skutkuje dezorientacją pacjentów. Dodatkowo, następuje skupianie coraz większej władzy w rękach Narodowego Funduszu Zdrowia, który funkcjonuje niewydolnie. – Nie wyciągamy żadnych wniosków – kwituje poseł.

Andrzej Sośnierz wskazuje także na trzy najważniejsze kwestie, które muszą być podjęte, jeśli rząd chce ograniczyć przyrosty zakażeń.

– Po pierwsze, wprowadzić właściwy i skuteczny wywiad epidemiologiczny. To ma zrobić sanepid, który jest niewydolny, dlatego trzeba go wzmocnić kadrowo. Po drugie, przygotować skuteczny system zbierania wymazów. On już jako tako funkcjonuje, ale nadal szwankuje. I po trzecie, trzeba przygotować odpowiednio wydolną bazę diagnostyczną do testowania, która nadal jest niewydolna. Wyniki powinny się ukazywać tego samego dnia, a co najwyżej następnego – wylicza poseł.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 657 nowych przypadkach koronawirusa i 7 kolejnych zgonach. Liczba nowych zakażeń jest rekordowa.

