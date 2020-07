Mosbacher ogłasza "świetną wiadomość". Reagują prezydent i szef MON

"Świetna wiadomość! USA i Polska zakończyły negocjacje nad Wspólną Deklaracją Współpracy Obronnej (EDCA), która wprowadzi w życie wspólna wizję naszych prezydentów dotyczącą amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko nad tym pracowali!" – napisała ambasador Mosbacher na Twitterze.

"Ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Zakończyliśmy negocjacje z Amerykanami i wkrótce podpiszemy finalną umowę ws. trwałej obecności wojsk USA w. W naszym kraju, oprócz większej liczby żołnierzy US Army, będzie także najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych" – poinformował minister Błaszczak.

Z kolei prezydent Duda napisał, że celem spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu było m.in. utrzymanie obecności amerykańskiej w Europie. "I to się udało, a dowództwo V Korpusu, wycofane z Europy do USA, teraz WRACA i jego siedzibą będzie Polska. Wzmacnia to istotnie nasz status w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa" – stwierdził prezydent.

W Polsce ma stacjonować – na zasadzie rotacyjnej – 1000 dodatkowych żołnierzy US Army.