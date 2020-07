Lisicki: Powstanie Warszawskie weszło głęboko w naszą tożsamość

Jutro przypada 76. rocznica Powstania Warszawskiego. O powstańczym zrywie z sierpnia 1944 roku mówił na antenie TVP Info redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Powstanie Warszawskie weszło tak głęboko w naszą tożsamość i jest nam bliskie, że każda dyskusja jest bardzo bolesna. Wyobraźmy sobie, że historycy toczą dyskusje nad przyczynami zdobycia Rzymu przez barbarzyńców. Te publikacje może wywołają zainteresowanie w gronie specjalistów, ale dla obserwatorów z zewnątrz będą ew. czymś ciekawych. W przypadku Powstania jest zupełnie inaczej, bo to jest cały czas coś w rodzaju rozdrapywania ran, które mogą boleć – tłumaczył.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" podkreślił, że każdy naród ma bolące miejsca, do których należy podchodzić ostrożnie. – Tu są dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze jest takie, że ci, którzy żyją później tracą zrozumienie ówczesnego kontekstu. Mają większą wiedzę, jak my teraz. To nasza przewaga, która powinna skłaniać do ostrożności. Jednak z drugiej strony jest tak, że mamy też większą skłonność do budowania pomników. To też niebezpieczeństwo, które powoduje, że nasz krytycyzm może zostać stępiony – mówił.

– Okazuje się, że w pewnych kluczowych momentach, tym, co Polacy są gotowi zrobić dla wolności, jest po prostu przelanie krwi i śmierć – podkreślił publicysta. Lisicki wskazał, iż jest to "ostateczne przypieczętowanie tej istoty polskości, którą tak dobrze wyraża Powstanie Warszawskie.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" tłumaczył, że oczywiście można dyskutować na temat słuszności poszczególnych decyzji, jednak nie zmienia to faktu, że "ta pieczęć jest tym, co zostało".