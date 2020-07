Lisicki: To przypieczętowanie istoty polskości, którą tak dobrze wyraża Powstanie Warszawskie

Już jutro przypada 76. rocznica Powstania Warszawskiego. O powstańczym zrywie z sierpnia 1944 roku mówił na antenie TVP Info redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Okazuje się, że w pewnych kluczowych momentach, tym, co Polacy są gotowi zrobić dla wolności, jest po prostu przelanie krwi i śmierć – podkreślił publicysta. Lisicki wskazał, iż jest to "ostateczne przypieczętowanie tej istoty polskości, którą tak dobrze wyraża Powstanie Warszawskie.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" tłumaczył, że oczywiście moża dyskutować na temat słuszności poszczególnych decyzji, jednak nie zmienia to faktu, że "ta pieczęć jest tym, co zostało".