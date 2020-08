Piotr Zychowicz: 1 sierpnia to dla mnie dzień żałoby

Czym jest dla Pana rocznica Powstania Warszawskiego?

Piotr Zychowicz: Jak dla każdego Polaka, który zna historię swojej Ojczyzny, 1 sierpnia to dla mnie dzień żałoby. Jestem tego dnia myślami ze 150 tysiącami cywilnych ofiar tej straszliwej hekatomby i rzezi. Tego największego nieszczęścia w najnowszej historii Polski, jakim było powstanie. Dzisiaj najważniejsza jest dla mnie modlitwa za rozstrzelanych przez Niemców cywilów z Woli, zasypanych gruzami mieszkańców Starówki, spalonych żywcem mieszkańców Mokotowa. To rzecz absolutnie najważniejsza. Ale towarzyszą mi też dwa inne uczucia.

Jakie?

Pierwszym jest duma z żołnierzy Armii Krajowej, którzy przez 63 dni tak bohatersko walczyli w warszawskiej insurekcji. A drugim jest oburzenie na przerażający brak odpowiedzialności grupy oficerów z Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy podjęli szaloną decyzję by wydać Niemcom walną bitwę na ulicach milionowego miasta. I tym samym skazali Warszawę na zniszczenie, a rodaków na śmierć.

Zwolennicy decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego tłumaczą jednak, że Powstanie musiało wybuchnąć, było nieuniknione, że wystarczyła iskra, że były broszury Armii Ludowej, mówiące o tym, że Armia Krajowa nie walczy.

Broszury Armii Ludowej były elementem sowieckiej propagandy, która starała się sprowokować Polaków do wywołania Powstania. Powstanie Warszawskie leżało bowiem tylko i wyłącznie w interesie Sowietów. Bolszewicy rękami Hitlera pozbyli się polskich patriotów. Dzieło sowietyzacji Polski po powstaniu było znacznie łatwiejsze. Zachęty Sowietów do wywołania powstania nie stanowią żadnego usprawiedliwienia dla oficerów Komendy Głównej AK, którzy tę decyzję o wybuchu walk podjęli. Oni powinni się kierować polską racją stanu i troską o los cywilów. A nie tym, co mówi sowiecka propaganda.

No tak, ale co z argumentem o iskrze, którą wystarczyło rzucić na prochy, by wywołać walki, a mogli to zrobić choćby żołnierze Armii Ludowej?

Liczba bojowców AL była bardzo mała. Ta organizacja nie była w stanie samodzielnie sprowokować powstania. Natomiast teoria o iskrze, którą wystarczyło rzucić, by wywołać walki jest nieprawdziwa. Powstanie Warszawskie nie było spontaniczną ludową rewolucją. Było akcją wojskową przeprowadzoną na mocy rozkazu przez zdyscyplinowaną podziemną armię. Żadna „iskra” nie jest w stanie takiej akcji uruchomić. Może ją uruchomić tylko rozkaz. Był rozkaz – było powstanie. Nie byłoby rozkazu – nie byłoby powstania. Każdy, kto twierdzi inaczej obraża Armię Krajową. To było karne wojsko, a nie jakaś cywilbanda.

To kolejny argument. Jest teoria, że mieszkańcy Warszawy zostaliby zmuszeni do obrony miasta przed Sowietami, że ta krwawa bitwa i tak doprowadziłaby do zniszczenia stolicy i śmierci tysięcy ludzi, a Powstanie było krokiem uprzedzającym.

Po pierwsze – nie było żadnego zmuszania Polaków do obrony miasta przed Sowietami. Była jedynie niemiecka odezwa wzywający mieszkańców Warszawy do kopania okopów. Zgłosiło się bardzo niewiele osób. I na tym ta sprawa się skończyła. A argument o tym, że Warszawa i tak byłaby zniszczona, więc powstanie należało wywołać i samemu do tego zniszczenia doprowadzić, jest absurdalny. Gdyby nie było powstania Warszawa by przetrwała, a jej mieszkańcy by przeżyli.

To jeszcze jedna kwestia – załóżmy, że samo Powstanie było błędem, a dowódcy Armii Krajowej wiedzieli, że bitwa jest nie do wygrania. Jednak kalkulowali, liczyli na coś. Wiadomo było, że zachodni alianci nie będą w pełni mogli nam pomóc. Zostawali więc Sowieci, którzy byli wrogiem, ale wiara w nich byłaby raczej naiwnością. Ale można było liczyć na bardziej racjonalne zachowanie Niemców, którzy mogliby wycofać się ze stolicy, zamiast ją pacyfikować i zacząć negocjacje na temat pokoju?

Sam też – pod wpływem artykułu Józefa Mackiewicza – uważałem, że Hitler zachował się 1 sierpnia irracjonalnie, a Niemcy powinni wycofać się z Warszawy, zostawić opanowane przez AK miasto Sowietom i doprowadzić do konfliktu w łonie koalicji. Dogłębna analiza sytuacji wojskowej każde jednak odrzucić tę teorię. Niemcy 1 sierpnia 1944 roku nie mogli się wycofać. Warszawa była kluczowym węzłem komunikacyjnym na tym odcinku frontu. Dopóki Sowieci nie przekroczyli Wisły niemiecka armia nie mogła tego węzła utracić. Kluczowe jest jednak to, że nie ma żadnych dowodów, by ktokolwiek w Komendzie Głównej AK liczył na dobrowolne wycofanie się Niemców. Takiej kalkulacji nie było. Oni liczyli na to, że dojdzie do bitwy na ulicach miasta i Sowieci przyjdą z pomocą Armii Krajowej. To jest właśnie najbardziej zdumiewające. Ci ludzie wierzyli, że Sowieci zachowają się jak sojusznik. A było to przecież po 17 września 1939 roku, po deportacjach Polaków na Syberię, Katyniu, pacyfikacji oddziałów AK w trakcie akcji „Burza”, zdradzie aliantów w Teheranie, powołaniu marionetkowego rządu PKWN w Lublinie. To ostanie miało miejsce na kilka dni przed wybuchem Powstania – 22 lipca 1944 roku. Oczywistym było więc, że Polska po wojnie nie będzie niepodległym państwem. Że znajdzie się pod butem Sowietów. Więc wiara w to, ze bolszewicy - wbrew swoim interesom – poprą niepodległościowy zryw w Warszawie była więc - najdelikatniej mówiąc – skrajną naiwnością. Sowieci byli wrogiem, a nie przyjacielem.

Kto był największym zwolennikiem, a kto się najbardziej sprzeciwiał Powstaniu Warszawskiemu?

Do Powstania parł premier Stanisław Mikołajczyk, który działał wbrew woli Naczelnego Wodza, generała Kazimierza Sosnkowskiego, który był przeciwny Powstaniu. Natomiast w Armii Krajowej zdecydowanie do Powstania parli generał Okulicki, generał Pełczyńsk, pułkownik Rzepecki i pułkownik Chruściel. Ta grupa oficerów sterroryzowała psychicznie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego i wymusiła na nim podjęcie feralnej w skutkach decyzji. Przeciwnikami powstania w Komendzie Głównej AK byli zaś m.in. pułkownik Ludwik Muzyczka i pułkownik Janusz Bokszczanin. Z kolei na Zachodzie zdecydowanie przeciwko Powstaniu wypowiadał się generał Władysław Anders, zwycięzca spod Monte Cassino. Pisał, że podejmowanie walki w sytuacji, gdy nie ma szans na wygraną jest niedopuszczalne. A gdy w pobliżu miejsca tej walki są cywile – jest to wręcz zbrodnia. Anders uważał, że sprawcy Powstania powinni stanąć przed sądem.

No dobrze. Były też jednak teorie, że owszem – doszło do hekatomby, ale dzięki zrywowi z sierpnia 1944 roku Polacy nauczyli się pokojowej walki z komunizmem, dzięki temu nie doszło potem do krwawych walk, a więc powstanie zaowocowało potem bezkrwawym, wielkim ruchem "Solidarności"?

To typowe dla naszych romantyków i mesjanistów bujanie w obłokach. Snucie teorii w oderwaniu od twardych faktów. A fakty są takie, że przegrane bitwy czynią narody słabszymi, a nie silniejszymi. Gdyby autorzy wspomnianych przez pana teorii mieli rację, to narody na całym świecie chciałyby wojny i bitwy przegrywać, a nie zwyciężać. Dziwnym trafem jest jednak dokładnie na odwrót. Spójrzmy więc w oczy faktom. Powstanie Warszawskie zakończyło się kapitulacją AK. Rzezią Polaków i zburzeniem stolicy. Była to narodowa katastrofa. „Solidarność” i odzyskanie niepodległości w 1989 roku nie mają z Powstaniem Warszawskim nic wspólnego. Czesi też odzyskali wtedy wolność, a przecież nie wywołali w Pradze powstania, które doprowadziłoby do zburzenia miasta. Propagowanie kultu przegranych bitew jest bardzo szkodliwe. W ten sposób sieje się ziarno pod przyszłe porażki. Młode pokolenie należy wychowywać w kulcie zwycięstw, a nie klęsk.