Andrzej Duda "Przyjacielem Dużych Rodzin"

– Rodzina stanowi fundament państwa. Mam nadzieję, że rodziny odczuwają to, że państwo polskie je szanuje i bierze udział w procesie wychowawczym poprzez wsparcie dawane rodzicom – mówił Prezydent, który otrzymał statuetkę "Przyjaciel Dużych Rodzin".

– Duże rodziny zaczęły się – co bardzo ważne – cieszyć w naszym kraju szacunkiem. I to także jest dla mnie niezwykle istotna wiadomość. Wielokrotnie mówiłem, że chciałbym, aby przede wszystkim młodzi ludzie w Polsce mieli odwagę mieć dzieci, nie bali się brać na siebie tej odpowiedzialności; aby je wychowywali, by przekazywali dzieciom naszą tradycję, kulturę – to, co tak niezwykle ważne, co narodowo- i państwowotwórcze. To wielka i wspaniała rola, którą realizuje polska rodzina. Mogę śmiało powiedzieć, że z mojej strony jest w ogóle niewyobrażalna wdzięczność dla wszystkich, którzy ponoszą ten trud wychowawczy – podkreślał prezydent.

Nagrodą "Europejska Duża Rodzina Roku" uhonorowana została rodzina Państwa Brodów, której występ muzyczny uświetnił dzisiejsze spotkanie.

Czytaj także:

Prezydent Duda: Zdecydowali się walczyć, bo chcieli wolnościCzytaj także:

"Nie chcę ryzykować". Komorowski nie przyjdzie na zaprzysiężenie DudyCzytaj także:

Wpadka Kancelarii Sejmu. "Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć"