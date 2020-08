Bon zamiast gotówki? Rzecznik rządu mówi o zmianach w 500 plus

Jadwiga Emilewicz w rozmowie z portalem money.pl poinformowała, że rząd planuje gruntowną reformę systemu świadczeń 500+. Chodzi o sposób wypłacania świadczenia, zamiast gotówki miałaby być to forma bonu cyfrowego. Przy okazji rozmowy o bonie turystycznym, wicepremier wspomniała, że już wkrótce także 500+ oraz 300+ przyjmą formę specjalnych bonów. – Realizacja innych świadczeń w ten sposób daje gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca – powiedziała.

Informacje te zdementował dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller

– Nie będzie cyfrowego bonu 500 plus. Nie ma takich planów. Z tego co mi się wydaje, to pani premier mówiła w ogóle o świadczeniach społecznych. Nie wiem, czy wymieniała wprost świadczenie 500 plus. Jeżeli wymieniała, mniejsza o to. Nie ma takich planów. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Program 500 plus będzie wypłacany klasycznie. Tak, jak do tej pory – uciął wątpliwości Piotr Müller w rozmowie w TVN24.