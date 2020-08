Ziemkiewicz o działaniach opozycji: To jest logika z kawałów o blondynkach

Sąd Najwyższy podjął dziś uchwałę stwierdzającą, że wybory prezydenckie są ważne. W posiedzeniu wzięła udział cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

O stwierdzenie ważności wyborów prezydenckich wnosili przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak oraz zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Podjęta dziś uchwała oznacza definitywną wypowiedź na temat ważności głosowania.

Mimo takiej decyzji Sądu Najwyższego, politycy opozycji wciąż próbują podważyć wynik wyborów. Przewodniczący PO Borys Budka stwierdził dziś, że wybory "nie były uczciwe", ponieważ naruszono zasadę równości i powszechności. Część polityków idzie jeszcze dalej. Twierdzą, że SN nie może orzekać o ważności wyborów, ponieważ jest nielegalny.

Rafał Ziemkiewicz odniósł się do oskarżeń SN o nielegalność i określił te twierdzenia krótko: "to jest logika za kawałów o blondynkach".

"Panie, ale to jest logika z kawałów o blondynkach. Prezydent jest nieważny, bo uznał go nieważny sąd, więc jego obowiązki przejmuje marszałek Sejmu, który też jest nieważny, bo uznał go ten sam sąd. Studenta by za to oblali!" – napisał na swoim Twitterze publicysta "Do Rzeczy".