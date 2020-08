Senator KO: Jak się dowiedziałem, to mnie ścięło

Oprócz Dunina zakażonych jest jeszcze dwóch senatorów PSL: Jan Filip Libicki i Ryszard Bober.

– Zadzwoniono do mnie z Senatu z informacją, że Jan Filip Libicki ma koronawirusa. Jak się dowiedziałem, to mnie ścięło, bo z senatorem byłem na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, rozmawialiśmy dosyć blisko i niestety, czego bardzo żałuję - bez maseczek – powiedział w rozmowie z Polsat News Dunin.

Polityk wyjaśnił, że z uwagi na wyższą gorączkę pojechał do szpitala, zrobił test i otrzymał potwierdzenie, że jest zakażony. Jak dodał, wszystko go boli. – Nawet paznokcie i włosy. Najgorszy to jest ból głowy, jestem na proszkach przeciwbólowych, głowa dalej boli – powiedział.

W ocenie senatora KO premier Mateusz Morawiecki kłamał mówiąc, że koronawirusa już nie ma. – To było na cele polityczne, wyborcze. Sanepid jak nie działał, to nie działa. Polacy są zostawieni samym sobą w obliczu koronawirusa. Nikt mojego zdania nie zmieni – podkreślił.

Dunin otrzymał w szpitalu instrukcję, by w razie gorszego samopoczucia dzwonił po pogotowie. – Spokojnie wróciłem do domu. Nie będę się z nikim spotykał. Wiem czym to grozi – stwierdził.

