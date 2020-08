Szokujące słowa posła Lewicy. "Pierwszym socjalistą na świecie był Jezus"

– Władza zawiodła jeśli chodzi o pandemię, nie ma recepty, jak walczyć z drugą falą. Dlatego Lewica wystąpiła o informację do premiera, aby skończyć wreszcie z tą ściemą – mówił w rozmowie z "Rz" Gawkowski. – Odpowiedzialność parlamentarzystów powinna polegać na tym, abyśmy się chronili, nosili maseczki, Lewica zachęca do tego, aby nie nosić ich tylko od święta – dodawał.

Poseł Lewicy za rozluźnienie panujące wśród Polaków jeśli chodzi o pandemię wini premiera Mateusza Morawieckiego, który jakiś czas temu mówił, że epidemia słabnie a koronawirusa nie trzeba się już bać. – Polacy odzwyczaili się od tego, że trzeba się chronić – ocenił poseł. –Okazało się, że były to kłamstwa. Władza zawiodła jeśli chodzi o pandemię – ocenił.

Zaprzysiężenie

Zdaniem posła Lewicy, prezydent Andrzej Duda będzie ściśle uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego. Skomentował przy tym słowa prezydenta, że w tej kadencji będzie odpowiadał już tylko przed Bogiem i historią. – Będzie przede wszystkim odpowiadał przez Kaczyńskim. Bóg i historia będą na drugim miejscu – mówił.

– Na niepodległość może się wybić tylko polityk taki, który ma odwagę powiedzieć 'nie' swojemu zapleczu w chwilach próby. Te chwile już minęły – dodał.

Jezus pierwszym socjalistą

Podczas rozmowy padły również zaskakujące słowa. Gawkowski w poczet socjalistów włączył... Jezusa Chrystusa.

– Pierwszym socjalistą na świecie był Jezus Chrystus, to on mówił o równouprawnieniu, to on podał rękę słabszym, to on mówił, żeby nikogo nie wyklucza, to on był siewcą tolerancji. On budował mosty, a nie burzył porozumienia – stwierdził.

Czytaj także:

"Premier bierze odpowiedzialność za każdą śmierć". Ostre słowa posła LewicyCzytaj także:

Poseł Lewicy zirytowany odniesieniem do Boga w Sejmie. "Pełna zależność od kościoła"