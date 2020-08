Diecezja tarnowska reaguje na tekst ks. Isakowicza-Zaleskiego nt. pedofilii w Kościele. "Strasza mnie kancelarią adwokacką"

2 sierpnia ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski opisał na swoim blogu historię pana Andrzeja, molestowanego seksualnie w wielu 13 lat przez ks. Stanisława P. z diecezji tarnowskiej. Publikacja spotkała się z odpowiedzią ze ks. Ryszarda St. Nowaka, rzecznika prasowego biskupa tarnowskiego.

W opublikowanym oświadczeniu zarzucono ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu, że jego publikacja "zawiera osąd wydany z pominięciem dowodów i oparty na jednostronnej relacji". "Przytoczona sprawa była przedmiotem procesu karno-administracyjnego, który został zakończony i zatwierdzony przez Kongregację Nauki Wiary w 2013 roku" – dodano.

Rzecznik biskupa tarnowskiego zapowiedział, że w związku z opublikowaniem w tekście nazwisk i urzędów oraz "zasugerowania zaniedbań w tym dochodzeniu, w najbliższym czasie sprawa zostanie skierowana do kancelarii prawnej, by na tej drodze bronić dobrego imienia, które w sposób ewidentny zostało naruszone przez tekst publikacji".

Na tę zapowiedź duchowny opowiedział za pośrednictwem Twittera. "Kuria tarnowska straszy mnie, szeregowego księdza, kancelarią adwokacką. A niech mnie skarżą. Nie uląkłem się bp Skworca, (dziś abp @arch_katowicka), którego akta TW SB "Dąbrowski" opisałem w 2007 r., to i nie ulęknę się teraz" – napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zamieszanie wokół kapłana skomentował - także na Twitterze - były poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła, który ocenił, że "kolejny raz Kościół strzela sobie w kolano". "I kolejny raz widać, że stanąć w prawdzie to pusty slogan dla niektórych, a ten co prawdzie służy ksiądz Isakowicz jest niszczony, straszony albo nie chce się go Komisji" – napisał. "Czy ktoś w Kurii myśli, czy zatracił resztki instynktu?" – zapytał były parlamentarzysta.