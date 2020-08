Posłowie Konfederacji bez maseczek na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy? "Nie mają prawa nas zmusić"

Zgodnie z decyzją Marszałek Sejmu Elżbiety Witek 6 sierpnia w Sejmie Andrzej Duda zostanie zaprzysiężony na kolejną kadencję na urząd prezydenta RP. Ślubowanie odbędzie się przed Zgromadzeniem Narodowym. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, uroczystość odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Przybyłym na wydarzenie politykom będzie mierzona temperatura. Każdy z nich otrzyma również rękawiczki i maseczki ochronne. Jak jednak zapowiedzieli posłowie Konfederacji, choć w ślubowaniu udział wezmą, to jednak maseczek nie założą.

– Stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Dziś czytałem na ich stronie internetowej informację, że maseczki zdrowym ludziom szkodzą. Jeżeli będę chory, to rozważę założenie maseczki. Szefowa Kancelarii Sejmu nie ma prawa zmusić posłów do wkładania maseczek – powiedział poseł Konfederacji Jakub Kulesza.

Kulesza wypowiedział się również na temat możliwości darmowego przebadania się na obecność koronawirusa przez posłów. Jego zdaniem nie jest to rozwiązanie właściwe. Każdy poseł powinien być traktowany jak zwykły obywatel.

– Każdy poseł powinien płacić za badania dotyczące koronawirusa, tak jak każdy obywatel. To nie są drogie rzeczy. Nie zamierzam korzystać jako poseł z tej formy wsparcia finansowego. Jeżeli będę chciał się przebadać, to na wolnym rynku skorzystam i przebadam się – powiedział Kulesza.