"Wiadomości" liderem serwisów informacyjnych

"Wiadomości" oglądało średnio w lipcu 2,40 mln widzów, co zapewniło TVP i TVP Info 22,77 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis zyskał 6,19 proc. widzów, czyli 140 tys. oglądających. Był to największy wzrost w zestawieniu.

Na drugie miejsce spadły „Fakty” TVN i TVN24 BiS, choć ich widownia zwiększyła się o 6,16 proc. (150 tys. osób) do 2,29 mln oglądających. Udział „Faktów” w rynku spadł z 23,97 proc. do 23,74 proc. Trzecie miejsce zajął „Teleexpress”, którego oglądalność w TVP 1 i TVP Info w ciągu roku wzrosła o 3,52 proc., czyli o 73 tys. widzów. W lipcu 2020 roku wyniosła 2,16 mln osób.

Na czwartym miejscu uplasowały się „Wydarzenia” Polsatu i Polsatu News, ale widownia dziennika wyniosła 1,55 mln osób, po spadku o 17,76 proc., czyli o ok. 335 tys. widzów. Była to największa strata w zestawieniu. Średnia widownia „Wydarzeń” na głównej antenie wyniosła 1,30 mln osób, a w Polsacie News było to 245 tys.